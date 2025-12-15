ЄС перекриває нафтові потоки Кремля

Європейський Союз готується посилити санкційний тиск на Росію, завдавши нового удару по її тіньовому флоту. Уже 15 грудня Рада ЄС у закордонних справах планує ухвалити рішення про включення до санкційного списку ще 40 суден, задіяних у схемах обходу обмежень на експорт російської нафти. Про це пише “Європейська правда“, інформує Завтра.UA.

Заява Каї Каллас у Брюсселі

Про це перед початком засідання повідомила висока представниця ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас, передає кореспондентка «Європейської правди» з Брюсселя.

«Ми сьогодні ухвалимо рішення щодо суден “тіньового флоту”. У нас є ще 40 додаткових суден, а також їхні посібники», — заявила Каллас.

Удар по фінансуванню війни

За словами очільниці європейської дипломатії, запровадження нових обмежень має на меті позбавити Росію фінансових ресурсів для продовження війни проти України.

«Ці дії спрямовані на те, щоб позбавити Росію засобів фінансування цієї війни», — наголосила вона.

Санкції поза межами пакетів

У ЄС зазначають, що санкції проти суден тіньового флоту, які перевозять російську нафту, запроваджуються окремо від загальних санкційних пакетів. Такий підхід дозволяє швидше реагувати на спроби Москви обходити чинні обмеження та адаптуватися до нових схем експорту енергоносіїв.

Раніше стало відомо, що ЄС націлився на $100 мільярдів російського ЗПГ та «тіньовий флот».