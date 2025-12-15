За лаштунками Берліна: що приховано за «значним прогресом» у п’ятигодинних переговорах США та України

Спеціальний посланник президента США Стив Віткоффзаявив про «значний прогрес» у перемовинах з українською делегацією в Берліні, які відбулися у неділю. Він також підтвердив, що 15 грудня, запланована повторна зустріч, інформує Завтра.UA.

Тривала зустріч у Берліні

Зустріч у Берліні за участю президента України Володимира Зеленського, спеціального посланника США Віткоффа, Джареда Кушнера, а також делегацій зі США та України тривала понад п’ять годин.

«Представники провели поглиблені дискусії по плану мирного врегулювання, економічних програмах та інших питаннях. Був досягнутий значний прогрес, і завтра вранці відбудеться повторна зустріч», – йдеться в повідомленні в акаунті Віткоффа в X.

Переговори між українською та американською делегаціями завершилися станом на вечір неділі, але, як підтверджують «Суспільне» і Handelsblatt, вони триватимуть і в понеділок. Конкретні пропозиції, що розглядаються, наразі не є публічно відомими.

Реакція Німеччини та скепсис Росії

За даними Welt, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц залишив переговори після їхнього початку, проте модератором на зустрічі був помічник канцлера Гюнтер Зауттер.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус назвав склад учасників переговорів – з американськими переговірниками Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером – «неідеальним, але добрим знаком».

«Це, безумовно, далеко не ідеальний склад для таких переговорів. Але, як то кажуть, танцювати можна лише з тими, хто на танцполі. Я дуже вітаю їхній приїзд до Берліна сьогодні на переговори. Це добре і необхідно. Це добрий знак, для початку», – сказав Пісторіус.

Handelsblatt зазначає, що Росія ставиться до переговорів зі скепсисом, про що, зокрема, свідчить поновлення російських бомбардувань Запоріжжя в неділю вдень.

Раніше стало відомо, що мирні переговори між Україною та РФ можуть “затопити” нафтовий ринок.