“Котел” для Кремля: Українські військові вперше розкрили деталі унікальної операції в Куп’янську

Збройні сили України досягли значної тактичної перемоги на Куп’янському напрямку, вміло створивши оперативний “котел” для російських військ. Пошуково-ударне угруповання «Хартія» вперше розкрило деталі унікальної спецоперації, завдяки якій сотні окупантів були оточені. Українські захисники повністю переграли російське командування: вороже угруповання в місті опинилося в блокаді з перерізаною логістикою, що спростовує заяви Москви про його «захоплення». Кореспондент ТСН.Тижня Андрій Цаплієнко дізнався від командування «Хартії» непублічні деталі цієї важливої тактичної перемоги.

Найманці та «м’ясна» тактика окупантів

Як інформує Завтра.UA операція ЗСУ проводилася на тлі постійних спроб росіян прорватися до міста. Після того, як Сили оборони перекрили можливість окупантам проникати через газові труби, ворог був змушений форсувати річку Оскіл. Російська тактика залишається «людожерською»: щодня десятки непідготовлених окупантів йшли поодинці в бік українських позицій.

«Противника знищується в рази більше. В десятки разів більше стосовно до наших сил», — зазначив «Аббат», командир 1-го батальйону ОП бригади «Хартія».

На полі бою постійно знаходять документи іноземних найманців. Один з ліквідованих окупантів, громадянин Кенії Хоуп Іпала, в’їхав до Росії у вересні 2025 року «в надії заробити мільйони рублів». За оцінками «Аббата», було знищено щонайменше 12 іноземних підтверджених найманців.

Загроза оточення та зухвалий план Сил оборони

У вересні стало очевидно, що противник планує обійти Куп’янськ із півночі, задіявши щонайменше два полки. Ворог захопив кілька населених пунктів (Радьківка, Кіндрашівка, Тищенківка, Московка), створюючи загрозу оточення Куп’янська.

Сергій Сідорін, командир ПУУ «Хартія» 2-го корпусу НГУ, розповів, що командування розробило зухвалий план, як меншими силами зупинити просування. Першим завданням було «пройти до річки Оскіл, звільнити ці населені пункти та не допустити просочування противника до міста».

Операція «Хартії» була успішною завдяки швидкій роботі на обох берегах річки, що дезорієнтувало противника, а також режиму інформаційної тиші. «Передусім це інформаційна тиша. Противник не розумів, що відбувається», — пояснив Сідорін.

Блокування ворожого угруповання в центрі міста

У той час, коли очільник російського генштабу Герасимов заявляв про «захоплення Куп’янська», українські військові вже обрізали логістику російського угруповання в місті.

«Так, їхнє угруповання в оточенні. Воно займає в центральній частині багатоповерхівки. Вони зачищаються», — підтвердив Сергій Сідорін.

Зараз у самому центрі Куп’янська заблокованою залишається ворожа група — це близько двох сотень російських окупантів. Сили оборони продовжують їхнє виявлення і знищення.

Ключову роль у звільненні сіл на північ від Куп’янська відіграв 475-й штурмовий полк «Код 9.2» за підтримки 4-го батальйону 92-ї бригади. Українські танкісти та екіпажі БТРів виявили героїзм, працюючи під постійними ударами дронів, зокрема FPV-дронів і «Молній». За словами бійця «Повара», ворог тримав «напівмісяцем», майже кругову оборону, але героїзм українських воїнів забезпечив успіх операції.

