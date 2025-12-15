Торгівля територіями: чи готує Європа «План Б» для Зеленського

Україна відмовилась від ідеї «вільної економічної зони» на Донбасі: Європейський Союз стикається з критичним тижнем, намагаючись захистити Україну від принизливої мирної угоди, укладеної США та Росією. Про це пише видання Politico. Водночас Європа намагається врятувати угоду про фінансування багатомільярдного кредиту, щоб утримати Київ на плаву, інформує Завтра.UA.

Після серії різких нападок з боку Вашингтона, зокрема заяви Дональда Трампа про «слабкість» європейських лідерів, найближчі дні стануть справжнім випробуванням для них.

Випробування дипломатії у Берліні та Брюсселі

Європейські лідери спробують налагодити зв’язки та використати свою силу переконання щодо мирної угоди, коли зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським та американськими чиновниками в Берліні. Водночас у Брюсселі міністри закордонних справ та дипломати ЄС боротимуться за те, щоб завоювати на свою сторону дедалі більшу кількість європейських урядів, які виступають проти плану кредитування.

До четверга, коли всі 27 лідерів зберуться в столиці Бельгії на саміт, який обіцяє стати одним із найважливіших за останні роки, вони сподіваються отримати більше ясності щодо того, чи окупилася інтенсивна дипломатія. З огляду на різку критику Трампа – європейські лідери «говорять, але нічого не роблять». Та суворі попередження генерального секретаря НАТО Марка Рютте про загрозу з боку Росії, вони нічого не сприймають як належне. «Ми — наступна ціль Росії, і нам вже загрожує небезпека», — сказав Рютте минулого тижня.

Тож не дивно, що європейські чиновники називають наступні кілька днів екзистенційними. Останнім прикладом дипломатії стане зустріч лідерів Великої Британії, Німеччини та, можливо, Франції, з зятем Трампа Джаредом Кушнером та його спеціальним посланником Стівом Віткоффом із Зеленським у Берліні. До переговорів приєднаються численні європейські глави держав та урядів, а також лідери ЄС та НАТО.

Дискусія відображатиме спробу Європи вплинути на остаточне врегулювання після того, як 28-пунктний мирний план, розроблений Віткоффом, викликав бурхливу негативну реакцію. Як у Києві, так і в європейських столицях. Подальша розбіжність у європейській спільноті цього тижня стане «катастрофічним сигналом для України», – сказав один із чиновників ЄС.

Київ відхиляє «вільну економічну зону» Трампа

Цього разу увага буде зосереджена на 20-пунктній поправці до плану, розробленій Києвом та його європейськими союзниками та поданій на розгляд до Вашингтона минулого тижня. Хоча зміст залишається неясним, доля українських територій під російською окупацією є особливо складною. Трамп висунув ідею виведення українських та російських військ з територій та створення демілітаризованої «вільної економічної зони». Де могли б діяти бізнес-інтереси США.

Україна відхилила цю пропозицію, за словами французького чиновника. Європейські лідери наполягають на тому, що не може бути жодного прогресу щодо території, поки Україні не будуть надані гарантії безпеки.

На знак руху до певної угоди, Зеленський заявив, що готовий «піти на компроміс» і не вимагати членства України в НАТО. Натомість країні слід надати спеціальну угоду про колективну оборону. Зокрема двосторонні гарантії безпеки зі Сполученими Штатами та європейськими колегами.

Проблеми з багатомільярдним кредитом

ЄС уже кілька місяців намагається переконати прем’єр-міністра Бельгії Барта де Вевера погодитися на план використання 185 мільярдів євро російських державних активів. Що зберігаються в брюссельському депозитарії Euroclear, для фінансування та озброєння України.

На знак того, що шанси на досягнення угоди на саміті у четвер погіршуються, а не покращуються, Італія, Мальта та Болгарія підтримали вимоги Бельгії шукати альтернативні варіанти фінансування. Новий прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш також відхилив цей план у неділю. Хоча ці п’ять країн не зможуть створити блокуючу меншість, їхня публічна критика підриває надії Комісії на досягнення політичної угоди цього тижня.

Зустріч послів ЄС, спочатку заплановану на вечір неділі, перенесли на понеділок, але дипломати наполягають, що вони дотримуються плану і жодних альтернатив поки що не розглядається. Рішення щодо російських активів – це «рішення щодо майбутнього Європи. Воно визначить, чи є ЄС все ще важливим гравцем», – заявив німецький чиновник. «Варіанту Б немає».

