Розкрито корупційний ланцюг на Прикарпатті: топменеджери розікрали тепла на 71 млн грн

Івано-Франківська обласна прокуратура спільно з правоохоронцями викрила та припинила діяльність групи осіб, які протягом 2021–2023 років систематично заволодівали бюджетними коштами у сфері теплової енергії. Збитки, завдані міському підприємству, перевищують 71 мільйон гривень, інформує Завтра.UA.

Суть схеми: завищені тарифи та штучне домінування

До протиправної діяльності причетні четверо мешканців області, які є засновниками та службовими особами приватних підприємств, що займалися виробництвом і транспортуванням теплової енергії.

За даними слідства, ці приватні структури займали домінуюче становище на ринку Прикарпаття, що дозволяло їм штучно впливати на формування тарифів.

Маніпуляції з розрахунками: Підозрювані подавали до уповноважених органів економічно необґрунтовані розрахунки .

Підозрювані подавали до уповноважених органів . Штучне завищення витрат: Вони систематично завищували виробничі витрати.

Вони систематично завищували виробничі витрати. Заниження реальних втрат: Реальні показники втрат теплової енергії, згідно з даними слідства, були занижені.

На підставі таких сфальшованих даних встановлювалися завищені тарифи, за якими теплову енергію постачали державному міському підприємству. Фактично, кошти місцевого бюджету системно перетікали на рахунки приватних структур, збагачуючи фігурантів схеми.

Аудит підтвердив мільйонні збитки

Незаконна діяльність тривала протягом 2021–2023 років. Згідно з висновками, наданими Державною аудиторською службою України та судово-економічними експертизами, внаслідок цих корупційних дій державному підприємству було завдано збитків на понад 71 млн грн.

Обшуки та підозри: чотири фігуранти під слідством

У межах досудового розслідування правоохоронці провели 9 санкціонованих обшуків за місцями проживання та роботи фігурантів. Вилучено значну доказову базу, що підтверджує незаконну схему:

Мобільні телефони та електронні носії інформації.

Фінансова документація.

Чорнові записи, що деталізують механізм незаконної діяльності.

Наразі чотирьом особам повідомлено про підозру у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин та повного відшкодування завданих державі збитків.

