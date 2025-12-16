Зеленський розкрив долю російських мільярдів

Репараційна позика, сформована на базі заморожених активів Росії, стане ключовим інструментом фінансової безпеки України — як у разі продовження війни, так і після настання миру. Про це заявив президент Володимир Зеленський, інформує Завтра.UA.

Гроші з активів РФ — «геймченджер» для України

За словами глави держави, обсяг потенційної репараційної позики може сягати від 150 до 210 млрд доларів, що робить її безпрецедентною за масштабом.

«Це геймченджер. Це фінансова гарантія безпеки для України», — наголосив Зеленський.

Два сценарії: війна або мир

Президент підкреслив, що Київ прораховує кілька варіантів розвитку подій:

План «А» — завершення війни;

— завершення війни; План «Б» — продовження російської агресії.

Від цього безпосередньо залежатиме, на що саме будуть спрямовані кошти репараційної позики.

Якщо війна триватиме — кошти підуть на армію

У разі реалізації плану «Б» Україна зможе використати репараційну позику для підтримки Сил оборони. Йдеться про фінансування:

закупівлі зброї;

систем протиповітряної оборони;

оборонного сектору загалом.

Крім того, Україна розраховує щонайменше на 40–45 млрд євро фінансової допомоги на рік від партнерів.

У разі миру — відбудова та стабільність

Якщо війна завершиться, кошти з репараційної позики будуть спрямовані на:

відновлення зруйнованої інфраструктури;

макрофінансову стабільність держави;

запуск економічного зростання після війни.

План «В»: що, якщо з позикою виникнуть проблеми

Зеленський також визнав існування третього сценарію — у разі затримок або проблем з отриманням репараційної позики.

У такому випадку Україна розраховує на альтернативні фінансові механізми у співпраці з Європейським Союзом. Відповідні переговори з керівництвом ЄС уже тривають.

Фінансова гарантія безпеки

Президент підсумував: незалежно від сценарію, Україна повинна мати чіткі фінансові інструменти для захисту держави, армії та майбутнього відновлення країни.

