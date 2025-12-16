Зеленський заявив за яких умов Україна піде на вибори

Президент України Володимир Зеленський відверто прокоментував питання проведення виборів під час війни та можливого референдуму щодо мирної угоди, наголосивши на пріоритеті безпеки та легітимності. Глава держави заявив, що вибори можливі лише за умови припинення вогню, а питання референдуму наразі не стоїть на порядку денному, інформує Завтра.UA.

Референдум щодо миру: не на часі

Володимир Зеленський зазначив, що наразі Україна не обговорює проведення референдуму щодо можливих домовленостей про мирне врегулювання.

Складність рішень: Президент підкреслив, що йдеться про “складні документи та складні рішення”.

Президент підкреслив, що йдеться про “складні документи та складні рішення”. Не ускладнювати життя: Влада намагається не ускладнювати життя українців додатковими політичними процесами в умовах повномасштабної війни.

За словами Зеленського, питання суспільного волевиявлення щодо мирної угоди не стоїть на порядку денному.

Вибори: умова — припинення вогню та безпека

Президент визнав, що тема виборів вже обговорювалася у суспільстві, зокрема після ініціативи від Сполучених Штатів, і він готовий до їх проведення. Однак ключовим є не сам формальний процес, а їхня легітимність та безпека.

Ключові умови для легітимних виборів:

Зміни в законодавстві: Необхідна співпраця законодавців для внесення змін до відповідних законів. Створення безпекової інфраструктури: Передусім, необхідно забезпечити безпеку. Режим припинення вогню: Вибори можливі лише за умови оголошення режиму тиші.

“Для цього потрібно припинення вогню — на 60–90 днів або інший термін, який буде погоджений із партнерами. Якщо буде режим тиші, ми готові до виборів,” — наголосив Зеленський.

Президент ще раз підкреслив, що головна умова — це можливість провести легітимні вибори з легітимним результатом, що вимагає узгоджених дій парламенту та гарантій безпеки.

Нагадаймо, раніше стало відомо, що Зеленський готує країну до голосування у розпал війни.