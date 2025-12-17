Без угоди краще: чому ЄС не хоче миру за будь-яку ціну

Європейські союзники України дедалі чіткіше заявляють: мирна угода з Росією, яка буде вигідною Москві, становить більшу загрозу, ніж затягування війни без домовленостей. На їхню думку, такий компроміс не зупинить агресію, а лише підштовхне Кремль до нових воєнних авантюр. Про це пише The Wall Street Journal, інформує Завтра.UA.

Не лише підтримка України, а й самозахист Європи

Публічно європейські лідери наголошують на захисті України як демократичної держави, необхідності дотримання міжнародного права та стримуванні російської агресії. Однак за цими заявами стоїть і прагматичний розрахунок: безпека самої Європи.

У Брюсселі, Берліні та Парижі побоюються, що угода, яка легітимізує захоплення українських територій або винагородить Росію за війну, стане сигналом слабкості Заходу.

«Поганий мир» як запрошення до нової агресії

Європейські чиновники вважають, що компроміс на умовах Кремля не принесе стабільності. Навпаки — він може розв’язати руки Росії для подальшого тиску на сусідів, включно з країнами НАТО.

На їхню думку, такий сценарій створює ризик ширшого конфлікту, який може вийти далеко за межі України та охопити весь європейський континент.

Страх повторення історичних помилок

У європейських столицях дедалі частіше проводять паралелі з політикою умиротворення ХХ століття, коли поступки агресору лише наближали велику війну. Там переконані: якщо Росії дозволити досягти своїх цілей силою, це підірве самі основи європейської безпеки.

Ставка на стримування, а не ілюзії миру

Саме тому, зазначає WSJ, для багатьох європейських союзників Києва відсутність угоди нині виглядає менш небезпечною, ніж «поганий мир». Вони роблять ставку на підтримку України та довгострокове стримування Росії, вважаючи це єдиним шляхом уникнути великої війни в майбутньому.

