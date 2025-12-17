Фальшиві гарантії: Захід знову торгує Україною заради ілюзії миру

Запропоновані Заходом гарантії безпеки для України викликають сумніви. Америка просто дає Україні привід для надії. Про це пише видання The Economist. Останні мирні ініціативи Заходу виглядають оптимістично, але містять забагато невизначеностей і можуть так і не стати реальними гарантіями безпеки для України, інформує Завтра.UA.

Різдвяне перемир’я: надія, яку важко матеріалізувати

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив сподівання на різдвяне припинення вогню в Україні. Після двох днів переговорів у Берліні європейські, українські та американські представники говорили про «зближення позицій» і навіть про узгодження пакету гарантій безпеки та економічної підтримки України після припинення бойових дій.

Втім, як зазначає видання, більшість деталей залишаються туманними, а самі пропозиції ще навіть не були представлені Росії, яка, ймовірно, відкине значну їх частину.

Гарантії без НАТО: заміна статті 5 чи її тінь

США пропонують Україні формат безпеки без членства в НАТО, але з аналогом статті 5 Альянсу — принципу колективної оборони. За словами американських посадовців, Дональд Трамп готовий винести цю ініціативу на розгляд Сенату, однак незрозуміло, чи йдеться про повноцінний договір, чи лише політичну резолюцію.

The Economist наголошує: обіцянки таких гарантій важать значно менше у світі, де сама прихильність Америки до НАТО виглядає неоднозначною.

Дилема України: безпека або території

Для Києва ключова проблема залишається незмінною: Україна не може погодитися на територіальні поступки без «залізних» гарантій безпеки. Але чим сильніші ці гарантії, тим імовірніше, що Росія їх відкине.

Автори видання підкреслюють, що оптимістичні заяви Заходу не знімають цього фундаментального протиріччя.

Європа без резервів і Америка без військ

Європейські союзники заявляють, що у разі нового нападу РФ Захід може відповісти військовими, розвідувальними, економічними та дипломатичними заходами. Водночас американські чиновники чітко дали зрозуміти: американських військ на території України не буде.

За оцінкою The Economist, такі гарантії виглядають «другосортними», адже йдеться про розмите розгортання європейських сил, які мають обмежені резерви, і лише умовну підтримку з боку США.

Армія у 800 тисяч і «коаліція охочих»

Проєкт мирного плану передбачає, що Україна збереже Збройні сили чисельністю близько 800 тисяч осіб. Їх підтримуватиме європейська «коаліція охочих», а Сполучені Штати — у поки що невизначеній формі.

Серед обіцянок — допомога у відновленні української армії, гарантування безпеки повітряного простору та морських шляхів. Деталі планують обговорювати на наступних зустрічах, зокрема у Маямі.

Російські активи і «репараційний кредит»

Україна наполягає на використанні заморожених російських активів на суму близько 210 млрд євро. Європейські лідери обговорюватимуть можливість так званого «репараційного кредиту» 18 грудня.

Водночас The Economist зазначає: раніше США пропонували використати частину цих коштів для американсько-російських проєктів, а оновлений мирний план нібито має «повернути» Росію у світову економіку.

Мир через бізнес: ставка Вашингтона

Американські переговірники, зокрема Віткофф і Кушнер, вірять, що ділові угоди можуть стати основою майбутнього миру. Однак така логіка лише посилює підозри в Європі: чи не намагається Вашингтон зблизитися з Москвою ціною інтересів союзників та України.

До того ж американські чиновники прямо зазначають, що гарантії безпеки «не будуть обговорюватися вічно».

Надто багато оптимізму — і замало визначеності

The Economist підсумовує: заяви, зроблені в Берліні, виглядають занадто оптимістичними. Гарантії безпеки залежать від нестачі сил у Європи, сумнівної готовності США втручатися та незрозумілих джерел фінансування.

Єдине реальне зрушення — відмова американських посланців від ідей, які фактично визнавали б суверенітет Росії над окупованими територіями України.

М’яч знову на боці Кремля

На думку авторів, тепер рішення за Володимиром Путіним. Одні експерти вважають, що він може піти на обмежені поступки, аби розколоти Захід. Інші переконані: Росія ніколи не прийме жодних гарантій безпеки чи присутності сил НАТО в Україні.

«У Першій світовій війні різдвяне перемир’я 1914 року було коротким. В Україні його може й не бути», — резюмує видання.

