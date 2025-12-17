Кремль готує грунт для великої війни

У Росії публічно заговорили про можливу війну з НАТО. Міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов заявив, що нібито об’єднані збройні сили Альянсу готуються до протистояння з Росією «на рубежі 30-х років». Виступ пролунaв 17 грудня і супроводжувався черговими звинуваченнями на адресу Заходу та України, інформує Завтра.UA.

«Неминуче продовження війни»

За словами Бєлоусова, така політика НАТО створює «реальні передумови» для продовження бойових дій вже у 2026 році. При цьому російський міністр фактично визнав намір Москви не завершувати війну проти України, а навпаки — готуватися до її затягування.

Кремль перекладає відповідальність

Очільник Міноборони РФ звинуватив європейських лідерів та Україну в нібито ухилянні від «політико-дипломатичних зусиль» щодо завершення війни, яку Росія сама ж і розв’язала. За його словами, Захід буцімто прагне «максимального ослаблення» РФ.

Війна як стратегія

Бєлоусов прямо заявив, що Росія повинна й надалі «нав’язувати супротивникові свою війну». Ця риторика свідчить про те, що Кремль розглядає війну не як тимчасовий конфлікт, а як довгострокову стратегію — з прицілом не лише на Україну, а й на протистояння з НАТО.

Сигнал для Заходу і власного населення

Експерти розцінюють подібні заяви як елемент воєнної пропаганди та спробу підготувати російське суспільство до тривалої мобілізації ресурсів. Водночас це є сигналом для Заходу: Москва не планує деескалації та свідомо підвищує ставки, говорячи про можливу війну з НАТО у найближчі роки.

