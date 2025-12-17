«Паперові» солдати та 15 мільйонів збитків: викрито масштабну корупційну схему у військовій частині на Київщині

Правоохоронці викрили та припинили функціонування цинічної та масштабної злочинної схеми привласнення бюджетних коштів, організованої військовими посадовцями спільно з цивільними особами. Схема діяла у військовій частині, яка тимчасово дислокується на Донеччині, але фіктивні оборудки проводилися на Київщині, завдавши державі збитків на понад 15,5 млн гривень, інформує Завтра.UA.

Схема привласнення: «мертві душі» та банківські картки

Центральною фігурою корупційної оборудки став бухгалтер військової частини. За даними слідства, він розробив схему з незаконного збагачення шляхом нарахування фіктивних виплат цивільним особам.

Пошук «кадрів»: Бухгалтер знаходив цивільних, обіцяючи їм фіктивну роботу у військовій частині.

Бухгалтер знаходив цивільних, обіцяючи їм фіктивну роботу у військовій частині. Збір даних: «Клієнти» надавали йому повний пакет документів, а головне — свої банківські картки та персональні платіжні дані.

«Клієнти» надавали йому повний пакет документів, а головне — свої банківські картки та персональні платіжні дані. Фіктивні нарахування: Щомісяця на рахунки цих осіб без їхнього офіційного оформлення як військовослужбовців нараховувалося грошове забезпечення та додаткові «бойові» винагороди у розмірі до 100 тисяч гривень.

Щомісяця на рахунки цих осіб без їхнього офіційного оформлення як військовослужбовців нараховувалося грошове забезпечення та додаткові «бойові» винагороди у розмірі до 100 тисяч гривень. Відкати: Цивільним особам віддавалася лише невелика частина цих коштів нібито «за користування картками», тоді як основна сума привласнювалася організаторами схеми.

«Паперові» військові на Київщині, поки частина воює на Донеччині

Особливого цинізму схемі додає той факт, що кошти, призначені для оборони та підтримки Збройних Сил, розкрадалися в умовах повномасштабної агресії. Військова частина, де відбувалися махінації, наразі виконує бойові завдання на Донеччині.

Проте «паперові» військові, яким щомісяця нараховувалися мільйонні виплати, фактично не служили, а безтурботно проживали на Київщині. ДБР навіть встановило, що деякі з фіктивних «бійців» на момент отримання виплат перебували у розшуку територіальних центрів комплектування (ТЦК).

Дані цих «мертвих душ» штучно вносилися до бухгалтерських відомостей, які передавалися до банківської установи для здійснення виплат, хоча в списках особового складу вони не значилися.

Результат: понад 15,5 млн грн збитків

Унаслідок цієї злочинної схеми державному бюджету було завдано прямих збитків на суму понад 15,5 млн гривень. Дії посадовців та їхніх спільників кваліфікуються як масштабне розкрадання та корупція у військовій сфері.

Наразі тривають слідчі дії, встановлюється повне коло причетних до злочину осіб. Фігурантам загрожує відповідальність за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

