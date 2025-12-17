США ставить Кремль перед радикальним вибором

Адміністрація США розробляє новий раунд санкцій проти російського енергетичного сектору. Метою цих заходів є посилення тиску на Москву, якщо Володимир Путін відхилить пропозиції щодо завершення війни в Україні. Як повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела, нові обмеження можуть бути оприлюднені вже цього тижня, інформує Завтра.UA.

Плани щодо посилення тиску на Москву

За даними обізнаних осіб, США розглядають можливість ударів по суднах так званого тіньового флоту, який Росія використовує для експорту нафти в обхід чинних обмежень. Також під санкції можуть потрапити трейдери, які забезпечують ці транзакції. Остаточне рішення щодо запровадження цих заходів залишається за президентом Дональдом Трампом.

Міністр фінансів Скотт Бессент уже обговорив ці плани з європейськими послами. Після зустрічі він зазначив у соцмережі X, що під керівництвом Трампа Америка продовжуватиме надавати пріоритет припиненню війни. У Кремлі на ці новини відреагували заявою Дмитра Пєскова про те, що будь-які санкції шкодять процесу відновлення відносин.

Економічний фон та реакція ринків

Новини про можливі обмеження викликали короткочасне зростання цін на нафту. Ф’ючерси на Brent піднялися на 70 центів до 60,33 долара за барель, хоча згодом ціна дещо стабілізувалася. Загалом за цей рік ціни на нафту впали на 20%, що вже створює значне навантаження на російську економіку. Хоча попередні пакети санкцій не змінили планів Путіна, нинішні заходи проти нафтових гігантів довели вартість сировини до найнижчого рівня з початку вторгнення.

Стан переговорного процесу

Обговорення нових санкцій відбувається на тлі певного прогресу в перемовинах між США та Україною. Спецпосланець Стів Віткофф провів два дні в Берліні, консультуючись із Володимиром Зеленським та європейськими лідерами. Сторони відзначили зрушення у питанні гарантій безпеки для Києва, які США готові зробити юридично обов’язковими через голосування в Конгресі.

Проте низка ключових питань залишається невирішеною:

майбутній статус територій на сході України;

використання заморожених активів російського центрального банку;

управління Запорізькою атомною електростанцією;

письмові зобов’язання союзників на випадок повторного вторгнення.

Вимоги сторін та територіальні суперечки

Москва продовжує вимагати передачі під свій контроль частин Донецької та Луганської областей. Водночас американські пропозиції включають створення на неокупованих територіях демілітаризованих або вільних економічних зон під спеціальним управлінням. Поки незрозуміло, чи означатиме це де-факто визнання контролю Росії над певними районами.

Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив про «близькість до розв’язки кризи», проте підкреслив, що територіальні вимоги Москви незмінні, а розгортання військ НАТО в Україні є неприпустимим. Найближчими днями українські переговірники можуть знову вирушити до США для продовження консультацій.

Нагадаймо, раніше Трамп анонсував санкції проти країн-партнерів Путіна.