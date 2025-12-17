“Тимчасовий захист” закінчився: Польща згортає килим допомоги, економлячи мільярди на українцях

Уряд Польщі готує законопроект, який скасує особливий правовий статус та більшість спеціальних соціальних пільг для громадян України. Планується поступовий перехід до загальних правил, які діють для інших іноземців. Про це пише польське видання Wiadomosci.onet, інформує Завтра.UA.

Прирівняння до інших іноземців: Уряд готує зміни

Павел Шефернакер, керівник Офісу президента Польщі, підтвердив інформацію про розробку законопроекту, який припинить спеціальну допомогу для українців, які проживають у Польщі після повномасштабного вторгнення.

Він заявив, що уряд готує “зміну курсу та перехід до загальних правил для іноземців у Польщі”.

“Президент Кароль Навроцький чітко дав зрозуміти: більше жодних безстрокових продовжень спеціальних умов для біженців війни з України. Правила, які були необхідні, коли хвиля біженців прибула до Польщі, тепер мають бути скасовані,” — написав Шефернакер на порталі X (посилаючись на серпневе вето Президента).

Спеціальний закон, ухвалений 12 березня 2022 року, надавав українським біженцям низку пільг і спрощений доступ до послуг у відповідь на масовий наплив людей.

Скорочення виплат та вплив на соціальні програми

За даними Interia, нові нормативні акти, що розробляються Міністерством внутрішніх справ та адміністрації (МВСіА), мають набути чинності 4 березня 2026 року.

Зміни передбачають суттєве скорочення соціальних виплат. Хоча українці й надалі зможуть отримувати невідкладну медичну допомогу, доступ до інших пільг, зокрема програми 800+ (виплати на дитину), залежатиме від:

Працевлаштування

Сплати внесків

Спікерка МВСіА Кароліна Галецька пояснила це рішення тим, що “після майже чотирьох років ситуація біженців у Польщі стабільніша, а державні установи та органи місцевого самоврядування навчилися поводитися з новоприбулими іноземцями в рамках стандартних процедур”.

Вимоги Президента та рекомендації ЄС

Рішення про зміну курсу стало результатом:

Серпневого вето Президента Кароля Навроцького (2025): Президент раніше вимагав обмежити соціальні пільги, як-от програма 800+, лише для економічно активних українців. Хоча у вересні він схвалив змінену версію закону, він заявив, що це його останній підпис у цьому питанні. Шефернакер підкреслює, що “Тиск вето працює!”. Рекомендацій Європейської Комісії: Рішення про припинення Спеціального закону узгоджується з рекомендаціями ЄС щодо поступового скасування тимчасового захисту, наданого біженцям війни.

Новий закон має на меті врахувати серпневе вето Президента та розпочати процес поступового скасування положень Спеціального закону.

Раніше стало відомо, про енергетичний “ніж у спину”: Польща блокує критичний імпорт електроенергії для України.