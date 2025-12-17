Великий розкол західних союзників: Франція та Німеччина вимагають припинити фінансування Києва

Нове опитування Politico виявило глибокий розрив у поглядах на підтримку Києва між країнами ЄС та їхніми англомовними союзниками, інформує Завтра.UA. Поки Україна та Росія ведуть складні переговори про припинення конфлікту, а США, Велика Британія і Канада схиляються до продовження матеріальної допомоги, у Франції та Німеччині настрої громадськості суттєво змінилися.

Європейські демократії прагнуть скорочення витрат

У двох найбільших економіках Європейського Союзу більшість респондентів тепер виступають за те, щоб їхні уряди зменшили фінансову підтримку Києва. Найбільш скептично налаштовані громадяни Німеччини: 45 відсотків опитаних вимагають скорочення допомоги, і лише 20 відсотків підтримують її збільшення. У Франції ситуація схожа — 37 відсотків респондентів хочуть давати менше, тоді як 24 відсотки висловлюються за нарощування фінансування.

Ці дані з’явилися в критичний момент, коли європейські лідери готуються до саміту в Брюсселі, де питання подальшого фінансування України стане ключовою темою. Одночасно канцлер Німеччини Фрідріх Мерц намагається взяти на себе ініціативу в переговорах на користь Києва на тлі посередницьких зусиль Вашингтона.

Англомовні союзники зберігають стійкість

На відміну від європейських партнерів, у США, Канаді та Великій Британії підтримка залишається стабільною. Попри скептицизм президента Дональда Трампа щодо військових перспектив України, 37 відсотків американців виступають за збільшення фінансової допомоги. Канада демонструє схожі показники — 35 відсотків.

Соціологи пояснюють такий розрив внутрішньополітичними факторами. У США підтримка України стала предметом партійних суперечок: виборці Камали Гарріс значно частіше називають захист демократії головною причиною допомоги, ніж прихильники Трампа. У Європі ж опір допомозі найбільше відчутний серед прихильників ультраправих партій, таких як німецька АдН або французьке Національне об’єднання.

Економічний тиск та втома від біженців

Головною причиною небажання допомагати в усіх країнах називають побоювання за власну економіку та високу вартість підтримки. Себ Райд із компанії Public First зазначає, що в умовах обмежених ресурсів люди все більше зосереджуються на внутрішніх проблемах своїх країн.

Особливо гостро це відчувається в Німеччині, яка прийняла понад мільйон українців. Це єдина країна в опитуванні, де більшість (50 відсотків) висловилася за те, щоб приймати менше біженців. Також половина німецьких респондентів вважає, що необхідно зменшити підтримку тим українцям, які вже перебувають у країні.

Санкції залишаються спільним знаменником

Попри розбіжності щодо фінансування та зброї, у західному суспільстві зберігається єдність щодо ставлення до агресора. Виборці в усіх п’яти країнах, де проводилося опитування, підтримують економічні санкції проти Росії. Це свідчить про те, що навіть при бажанні скоротити витрати, громадськість залишається солідарною у питанні обмеження можливостей Москви фінансувати війну.

Опитування проводилося з 5 по 9 грудня серед понад 10 000 осіб, що забезпечує високу точність результатів у межах двох відсоткових пунктів для кожної країни.

Раніше тало відомо, що Польща згортає килим допомоги, економлячи мільярди на українцях.