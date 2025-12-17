«Вікно в Європу» за 7 тисяч євро: розкрито корупційну схему на ухилянтах

Правоохоронці затримали колишнього правоохоронця з Чернівців, який був спільником у масштабній корупційній схемі. Організатором «бізнесу» виявився дезертир із Харкова. Чоловік звільнився зі служби за допомогою підробленої довідки про інвалідність дружини. А коли обман викрили, він не повернувся до війська, а почав заробляти на організації незаконного виїзду чоловіків за кордон, інформує Завтра.UA.

Корупційний транзит за сім тисяч євро

У грудні 2024 року організатор запропонував знайомому виїхати до Європи за 7 тисяч євро. Для реалізації плану він надіслав поштою порожні бланки відряджень із печатками правоохоронного органу. З цими фальшивками «клієнт» прибув до Чернівців, де його зустрів місцевий правоохоронець. Останній забрав гроші та надав інструкції для перетину кордону поза межами офіційних пунктів пропуску.

Невдала конспірація та листи під вигаданим ім’ям

Після того як ДБР заблокувало канал і затримало організатора, його спільник-правоохоронець почав переховуватися. Він звільнився, викинув телефон і переїхав до села. Щоб заплутати слідство, чоловік надсилав родичам паперові листи, підписуючись чужим прізвищем. Попри заходи безпеки, оперативники встановили його місцеперебування.

Суд та кримінальна відповідальність

Наразі колишньому правоохоронцю повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон. Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою. Фігуранту загрожує до 9 років позбавлення волі. Справу стосовно організатора схеми вже передали до суду за статтями про дезертирство, ухилення від служби та організацію незаконних перетинів.

