100 тисяч доларів у тумбочці та труп у військовій частині: чим закінчився бізнес на бойових виплатах

У військовій частині на Хмельниччині викрито масштабну злочинну схему, організовану високопосадовцем. Прокурори Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону вже скерували до суду обвинувальний акт щодо злочинної організації, до якої входили посадовці частини та їхні підлеглі. Матеріали справи розкривають жахливі подробиці тиску на особовий склад та цинічного розкрадання бюджетних коштів, інформує Завтра.UA.

Система поборів та шантаж фронтом

За даними слідства, впродовж 2023–2024 років заступник командира військової частини створив справжню кримінальну мережу. До її складу він залучив шістьох осіб: від командирів середньої ланки до водіїв та ремонтників. Схема базувалася на нарахуванні незаконних бойових виплат військовослужбовцям, які фактично не перебували у зонах бойових дій. Половину від отриманих сум учасники були змушені віддавати організатору. Тих, хто намагався відмовитися від участі в афері, заступник командира залякував негайним відправленням на найнебезпечніші ділянки передової.

Трагічні наслідки та доведення до самогубства

Атмосфера страху та постійного тиску призвела до трагедії. У березні 2025 року один із учасників схеми — заступник начальника тилу логістики — наклав на себе руки. У передсмертній записці військовий прямо звинуватив організатора у доведенні до самогубства, зазначивши, що більше не може витримувати моральний тиск.

Спроба приховати злочин та погрози розправою

Коли один із чесних військовослужбовців виявив корупційну схему та передав правоохоронцям 1,5 мільйона гривень «чорної каси» як доказ, командування частини вдалося до зухвалих провокацій. Військового оголосили в розшук за нібито самовільне залишення частини (СЗЧ) та безпідставно звинуватили у крадіжці зброї. Крім того, заступник командира особисто погрожував вбивством самому викривачу та його родині, а також планував викрадення підлеглого.

Мільйонні статки та арешт майна

Під час обшуків у організатора вилучили понад 100 тисяч доларів США, значні суми у гривнях та вогнепальну зброю — ту саму, у викраденні якої він намагався звинуватити викривача. Наразі під арештом перебувають активи посадовця на суму понад 14 мільйонів гривень, придбані після 2022 року: квартири в Одесі та Хмельницькому, земельні ділянки у курортних зонах та елітне авто. Понад 7 мільйонів гривень уже передано в управління АРМА.

Покарання для учасників організації

Головному організатору інкримінують цілу низку тяжких статей Кримінального кодексу України, зокрема створення злочинної організації, розтрату майна, перевищення повноважень, погрози вбивством та незаконне позбавлення волі. Інші учасники — від командирів до солдатів — також постануть перед судом за участь у злочинній організації та фінансові махінації. Сукупні збитки державі від їхньої діяльності оцінюються у 5,3 мільйона гривень.

