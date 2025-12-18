Бельгія — не єдине гальмо: які країни ЄС теж ховають російські гроші

Процес узгодження репараційного кредиту для України загальмувався через вимоги Брюсселя надати додатковий захист для національної фінансової системи. Як повідомляє Politico, Бельгія наразі не вважає достатніми ті умови, які запропонувала Єврокомісія для роботи із замороженими активами агресора. Це призвело до переносу планованої зустрічі послів Євросоюзу, оскільки країні знадобився час для вивчення оновленого компромісного документа, інформує Завтра.UA.

Три рівні захисту від Єврокомісії

Для врегулювання ситуації Єврокомісія підготувала компромісний документ, який містить три ключові запобіжники. Згідно з текстом, Бельгія може розраховувати на повне фінансування у разі судових претензій з боку Москви. Крім того, ця система безпеки має працювати незалежно від фінансових зобов’язань інших країн ЄС. Третьою умовою є те, що жодні кошти не будуть перераховані до моменту надання цих гарантій, а всі столиці Євросоюзу мають одночасно розірвати двосторонні інвестиційні угоди з Росією.

Попри ці кроки, бельгійські чиновники наполягають на додаткових заходах. У Брюсселі зазначають, що без повної впевненості у відсутності непропорційних ризиків кошти з депозитарію Euroclear не будуть вивільнені. На думку бельгійської сторони, будь-які спроби ігнорувати їхні занепокоєння є безглуздими.

Світ клином на Бельгії не зійшовся: позиція Італії

У той час як тривають дискусії навколо бельгійських активів, прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні закликала змінити фокус переговорів. У своєму зверненні до Палати депутатів вона підкреслила, що знайти законний спосіб використання російських грошей — завдання не з простих, але концентруватися лише на одному суб’єкті є недалекоглядним рішенням.

За словами Мелоні, інші країни-партнери також володіють значними замороженими активами у своїх фінансових системах. Вона наголосила, що Італія підтримує блокування ресурсів РФ і вважає принцип «агресор платить за відновлення» священним. Проте італійська сторона наполягає на створенні міцної правової бази, яка б відповідала нормам верховенства права та ухвалювалася на рівні лідерів держав.

Перспективи досягнення угоди

Європейські чиновники зберігають обережний оптимізм. Один із представників ЄС зазначив, що робота над угодою щодо репарацій залишається пріоритетом, оскільки чіткої альтернативи цьому механізму немає. На його думку, досягнення згоди — це лише питання часу.

Посли ЄС планують провести додаткові зустрічі, щоб узгодити технічні деталі та знайти компроміс, який задовольнить вимоги Бельгії та забезпечить безперервну фінансову підтримку України в короткостроковій і довгостроковій перспективі.

Нагадаймо, раніше стало відомо, що Китай вдарив по планах ЄС допомогти Україні.