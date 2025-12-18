Китай вдарив по планах ЄС допомогти Україні

Китай публічно виступив проти намірів Європейського Союзу використати заморожені російські активи для фінансування допомоги Україні. У МЗС КНР заявили, що такі дії є формою односторонніх санкцій. Вони нібито порушують міжнародне право та не мають мандату Ради Безпеки ООН. Про це пише Global Times, інформує Завтра.UA.

Заява МЗС Китаю: санкції без ООН — неприйнятні

Речник Міністерства закордонних справ Китаю Го Цзякунь, коментуючи інформацію про плани ЄС, наголосив, що Пекін послідовно виступає проти будь-яких односторонніх санкцій, не санкціонованих Радбезом ООН. Він відповідав на запитання, чи може рішення Євросоюзу підірвати довіру Китаю до бізнес-середовища в ЄС.

«Потрібна атмосфера для миру, а не ескалації»

За словами Го Цзякуня, всі сторони мають створювати позитивні умови для просування мирних переговорів і політичного врегулювання війни в Україні, а не вдаватися до кроків, які, на думку Пекіна, можуть ускладнити цей процес.

ЄС шукає десятки мільярдів для України

Тим часом президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європі необхідно знайти близько 90 мільярдів євро для підтримки України у 2026–2027 роках. Це питання планують винести на найближчий саміт ЄС.

Два сценарії фінансування: активи РФ або спільний борг

За словами фон дер Ляєн, наразі розглядаються два ключові механізми: репараційний кредит під заморожені російські активи або спільні запозичення Європейського Союзу. Вона підкреслила, що союзники мають визначитися з остаточним варіантом до кінця поточного робочого тижня.

Китай і ЄС: нова точка напруги

Заява Пекіна фактично додає ще один вимір до складних відносин між Китаєм та ЄС. Питання російських активів стає не лише фінансовим і юридичним, а й геополітичним — із прямим впливом на підтримку України та глобальну позицію Заходу у війні з Росією.

