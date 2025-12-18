Крим більше не «неприступний»: СБУ прорвала російську оборону

У ніч проти 18 грудня далекобійні безпілотники Центру спеціальних операцій «Альфа» Служби безпеки України успішно уразили елементи російської протиповітряної оборони на військовому аеродромі Бельбек у тимчасово окупованому Криму, інформує Завтра.UA.

Удар по ключових компонентах ППО РФ

Унаслідок прицільних влучань було знищено та пошкоджено низку критично важливих систем, які забезпечували прикриття російських військових об’єктів на півострові.

Що саме втратили окупанти

За попередніми даними, українські безпілотники уразили:

два комплекси дальнього радіолокаційного виявлення «Небо-СВУ» (вартість одного — близько $60–100 млн);

РЛС 92Н6, що є ключовим елементом ЗРК С-400 «Тріумф» (орієнтовна ціна — $30 млн для внутрішнього ринку РФ, до $60 млн — експортна);

зенітно-ракетний комплекс «Панцир-С2» (приблизна вартість — $12–19 млн);

літак МіГ-31 з повним боєкомплектом (орієнтовна ціна — $30–50 млн залежно від комплектації).

Сотні мільйонів доларів втрат за одну ніч

Загальна вартість ураженої російської техніки, за оцінками, сягає сотень мільйонів доларів, що стало одним із найболючіших ударів по системі ППО окупантів у Криму за останній час.

Ослаблення оборони Кримського напрямку

У СБУ наголошують: системне знищення елементів ешелонованої ППО в Криму суттєво знижує оборонні та військові спроможності РФ, відкриваючи можливості для подальших точкових ударів по важливих військових і логістичних об’єктах окупантів.

Робота триває

Служба безпеки України продовжує ефективну бойову роботу, послідовно позбавляючи ворога можливостей утримувати та захищати незаконно окупований півострів.

Нагадаймо, раніше стало відомо про удар по російській військовій економіці: Порт Туапсе зупинив експорт палива після атаки дронів СБУ.