Лідери ЄС дали зелене світло репараційному кредиту для України

Лідери країн Європейського Союзу зробили важливий крок назустріч Україні, погодивши у попередньому проєкті рішень саміту Європейської ради запуск механізму репараційного кредиту. Фінансування планують забезпечити за рахунок іммобілізованих російських активів і спрямувати на підтримку України у 2026–2027 роках, зокрема для покриття оборонних потреб. Про це повідомляє агентство Інтерфакс-Україна, яке ознайомилося з відповідним проєктом рішення, що обговорюється на засіданні Європейської ради у Брюсселі, інформує Завтра.UA.

Репараційний кредит: що саме пропонують

У проєкті зазначено, що після пропозицій Єврокомісії та високого представника ЄС Європейська рада закликає Раду ЄС і Європейський парламент терміново ухвалити інструменти, які створять механізм репараційного кредиту.

Фінансування планують забезпечити за рахунок залишків готівки, пов’язаних із заблокованими російськими активами, щоб надати Україні необхідну підтримку з другого кварталу 2026 року, включно з оборонними потребами.

Російські активи залишатимуться заблокованими

Європейська рада окремо наголошує, що всі рішення мають ухвалюватися з дотриманням права ЄС та міжнародного права. Зокрема, йдеться про:

повагу до договірних зобов’язань фінансових установ, які тримають ці кошти в ЄС;

збереження платіжних зобов’язань таких установ;

підтвердження, що російські активи залишатимуться заблокованими, доки не будуть виконані умови для їх розмороження.

Рівні правила для фінансових установ і держав-членів

У документі підкреслюється необхідність рівного та пропорційного підходу до всіх фінансових установ, які мають залишки готівки в ЄС. Також передбачається:

скоординований підхід держав-членів щодо двосторонніх інвестиційних договорів з Росією;

одночасне залучення всіх відповідних механізмів у межах Союзу.

Солідарність ЄС і розподіл ризиків

Рада планує зафіксувати принцип солідарності ЄС та розподілу ризиків між усіма державами-членами. Національні гарантії надаватимуться пропорційно частці кожної країни у валовому національному доході ЄС.

Водночас зазначається, що:

в окремих випадках гарантії можуть використовуватися лише для невійськових цілей;

можливе припинення дії національних гарантій у межах наступного багаторічного фінансового плану;

такі гарантії враховуватимуться як умовні зобов’язання без впливу на рівень держборгу країн ЄС.

Оборона, G7 і вимоги до України

Окремими пунктами проєкту рішення є:

зміцнення європейської та української оборонної промисловості;

координація зусиль із країнами G7 та іншими партнерами, зокрема збереження ініціативи кредитування ERA;

підтримка принципу розподілу фінансового тягаря між союзниками.

Також Європейська рада наголосить на важливості того, щоб Україна продовжувала дотримуватися принципів верховенства права, зокрема у сфері боротьби з корупцією.

