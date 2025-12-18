Лідери ЄС дали зелене світло репараційному кредиту для України

Лідери країн Європейського Союзу зробили важливий крок назустріч Україні, погодивши у попередньому проєкті рішень саміту Європейської ради запуск механізму репараційного кредиту. Фінансування планують забезпечити за рахунок іммобілізованих російських активів і спрямувати на підтримку України у 2026–2027 роках, зокрема для покриття оборонних потреб. Про це повідомляє агентство Інтерфакс-Україна, яке ознайомилося з відповідним проєктом рішення, що обговорюється на засіданні Європейської ради у Брюсселі, інформує Завтра.UA.
Репараційний кредит: що саме пропонують
У проєкті зазначено, що після пропозицій Єврокомісії та високого представника ЄС Європейська рада закликає Раду ЄС і Європейський парламент терміново ухвалити інструменти, які створять механізм репараційного кредиту.
Фінансування планують забезпечити за рахунок залишків готівки, пов’язаних із заблокованими російськими активами, щоб надати Україні необхідну підтримку з другого кварталу 2026 року, включно з оборонними потребами.
Російські активи залишатимуться заблокованими
Європейська рада окремо наголошує, що всі рішення мають ухвалюватися з дотриманням права ЄС та міжнародного права. Зокрема, йдеться про:
- повагу до договірних зобов’язань фінансових установ, які тримають ці кошти в ЄС;
- збереження платіжних зобов’язань таких установ;
- підтвердження, що російські активи залишатимуться заблокованими, доки не будуть виконані умови для їх розмороження.
Рівні правила для фінансових установ і держав-членів
У документі підкреслюється необхідність рівного та пропорційного підходу до всіх фінансових установ, які мають залишки готівки в ЄС. Також передбачається:
- скоординований підхід держав-членів щодо двосторонніх інвестиційних договорів з Росією;
- одночасне залучення всіх відповідних механізмів у межах Союзу.
Солідарність ЄС і розподіл ризиків
Рада планує зафіксувати принцип солідарності ЄС та розподілу ризиків між усіма державами-членами. Національні гарантії надаватимуться пропорційно частці кожної країни у валовому національному доході ЄС.
Водночас зазначається, що:
- в окремих випадках гарантії можуть використовуватися лише для невійськових цілей;
- можливе припинення дії національних гарантій у межах наступного багаторічного фінансового плану;
- такі гарантії враховуватимуться як умовні зобов’язання без впливу на рівень держборгу країн ЄС.
Оборона, G7 і вимоги до України
Окремими пунктами проєкту рішення є:
- зміцнення європейської та української оборонної промисловості;
- координація зусиль із країнами G7 та іншими партнерами, зокрема збереження ініціативи кредитування ERA;
- підтримка принципу розподілу фінансового тягаря між союзниками.
Також Європейська рада наголосить на важливості того, щоб Україна продовжувала дотримуватися принципів верховенства права, зокрема у сфері боротьби з корупцією.
Раніше стало відомо, що Китай вдарив по планах ЄС допомогти Україні.