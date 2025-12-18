Росія вдарила по житлових будинках та енергосистемі: подробиці масованої атаки на Україну

У ніч проти 18 грудня російські війська здійснили масовану атаку на територію України, використовуючи ударні безпілотники типу шахед. Під ударом опинилися житлові квартали та енергетична інфраструктура в різних регіонах країни. Повітряна тривога тривала протягом усієї ночі, охоплюючи низку областей, інформує Завтра.UA.

Наслідки в Одеському районі

Пізно ввечері 17 грудня ворог атакував Одеський район. За даними голови ОВА Олега Кіпера, внаслідок удару постраждали семеро людей. Шестеро з них отримали медичну допомогу на місці, ще одну особу госпіталізували у стані середньої тяжкості. Атака спричинила пошкодження скління у дев’ятиповерховому житловому будинку та в закладі освіти. Пожеж на місці влучань не зафіксовано.

Удари по Кривому Рогу та Сумах

У Кривому Розі зафіксовано влучання у сектори житлової забудови. Голова ради оборони міста Олександр Вілкул повідомив про двох поранених: 58-річного чоловіка та 67-річну жінку. На місці влучань розпочалася аварійно-рятувальна операція одразу після атаки.

У Сумах росіяни вдарили двома безпілотниками по Ковпаківському району. За інформацією начальника Сумської ОВА Олега Григорова, постраждала одна людина. Вибуховою хвилею вибито вікна у житлових та нежитлових будівлях, зафіксовано пошкодження іншої цивільної інфраструктури.

Знеструмлення у Черкасах та на Миколаївщині

Черкаси зазнали серії вибухів після попередження Повітряних сил про рух великої групи БПЛА у бік міста. Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець підтвердив атаку на обласний центр, зазначивши, що постраждала інфраструктура. У різних районах міста після удару почали фіксувати перебої з електропостачанням.

Також під ударом опинилася енергетична інфраструктура Миколаївської області. Як повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, внаслідок атаки знеструмлено низку населених пунктів у Вознесенському та Миколаївському районах. Станом на ранок інформація про постраждалих у цьому регіоні не надходила, фахівці працюють над відновленням живлення.

Оперативна ситуація на ранок 18 грудня

Станом на 06:31 Повітряні сили ЗСУ повідомляли про перебування ворожих БПЛА на півночі Чернігівщини, які рухалися у південно-західному напрямку. Також було зафіксовано пуски керованих авіаційних бомб (КАБ) у бік Запоріжжя. Загроза для мешканців міст, де триває тривога, зберігається.

Раніше стало відомо, що Кремль готує грунт для великої війни.