Схема на 10 мільйонів: у Києві директор організував корупційну оборудку з податками

У Києві винесено вирок керівнику підприємства, який налагодив схему системного недорахування коштів до державного бюджету. Завдяки роботі детективів Територіального управління БЕБ вдалося довести вину посадовця, котрий через фіктивні звіти намагався приховати реальні фінансові обороти компанії, інформує Завтра.UA.

Схема махінацій та сума збитків

Слідство встановило, що керівник товариства свідомо не відображав у бухгалтерському та податковому обліках фінансові операції з низкою фізичних осіб-підприємців. Така діяльність дозволила підприємству уникнути сплати податку на додану вартість (ПДВ) на загальну суму 9,7 млн грн. Згідно з законодавством, такий обсяг несплачених коштів кваліфікується як особливо великий розмір.

Детективи БЕБ повідомили директору про підозру за частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво у справі здійснювали прокурори Офісу Генерального прокурора.

Відшкодування коштів до бюджету

Під час проведення досудового розслідування підприємство визнало провину та добровільно відшкодувало завдані державі збитки. Уся сума несплачених податків уже надійшла до державного бюджету. Попри повернення коштів, справу було скеровано до суду для винесення остаточного рішення щодо організатора схеми.

Рішення суду та покарання

Суд розглянув матеріали кримінального провадження та визнав директора винним у вчиненні злочину. Окрім обов’язку повернути кошти, засудженому призначено покарання у вигляді штрафу. Також чоловіку заборонено обіймати керівні посади протягом одного року.

