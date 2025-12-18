Трамп готує фінальний поділ України за спиною Європи

Цими вихідними у Маямі очікується зустріч американських та російських посадовців. Як повідомляє видання Politico з посиланням на власні джерела, цей захід є частиною зусиль адміністрації Дональда Трампа, спрямованих на припинення війни між Києвом та Москвою, що триває вже майже чотири роки, інформує Завтра.UA.

Учасники та формат переговорів

За наявною інформацією, американську сторону на переговорах представлятимуть спеціальний посланець адміністрації Трампа Стів Віткофф та зять президента Джаред Кушнер. З боку Росії очікується участь голови російського суверенного фонду Кирила Дмитрієва. Хоча плани зустрічі залишаються чутливими, вона розглядається як окрема ініціатива Білого дому в межах підготовки нового раунду переговорів.

Дипломатичний контекст та тиск на Київ

Зустріч у Флориді відбудеться після тривалих консультацій, які Віткофф і Кушнер провели на початку цього тижня в Берліні з представниками України та Європи. Під час тих обговорень Вашингтон продовжував тиснути на Київ, закликаючи до територіальних поступок задля припинення бойових дій. Натомість США запропонували Україні гарантії безпеки, аналогічні до зобов’язань між членами НАТО, за умови відмови від негайного вступу до Альянсу.

Позиція Кремля та очікування Вашингтона

Адміністрація Трампа розраховує, що Росія може погодитися на членство України в ЄС та західні гарантії безпеки в межах остаточної угоди. Проте Володимир Путін у своїх останніх виступах не продемонстрував готовності до компромісів. Він знову заявив про наміри продовжувати захоплення територій та висловив агресивну риторику на адресу європейських лідерів, які підтримують Україну.

Роль України та європейських партнерів

Перед початком переговорів між представниками США та Росії очікується зустріч американської делегації з радником України з національної безпеки Рустемом Умєровим. Водночас європейські лідери протягом останніх тижнів працюють над планами створення демілітаризованої зони вздовж лінії фронту. Розглядається можливість залучення коаліційних сил для моніторингу припинення вогню та розміщення підрозділів на заході України для навчання місцевих військових і допомоги у відновленні сил.

Раніше стало відомо, що Кремль готує грунт для великої війни.