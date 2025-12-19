Путін заплатить за все: ЄС схвалив 90 мільярдів євро для України за рахунок російських активів

Після 15 годин напружених переговорів у Брюсселі саміт Європейського Союзу завершився досягненням угоди про надання Україні фінансової підтримки у формі кредиту на суму 90 мільярдів євро. Цей пакет розрахований на 2026–2027 роки та покликаний забезпечити стабільність української економіки в довгостроковій перспективі. Про це пише Рolitico, інформує Завтра.UA.

Механізм фінансування та гарантії підтримки

Грошові кошти планується залучити через спільні запозичення між 24 з 27 країн-членів ЄС. Реалізація цього плану можлива завдяки гарантіям центрального довгострокового бюджету Євросоюзу, що потребує згоди всіх учасників процесу. Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен наголосила, що після ухвалення цього рішення підтримка України стає гарантованою.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта офіційно підтвердив ухвалення рішення у соціальній мережі X. За його словами, Європа виконала взяте на себе зобов’язання, затвердивши фінансовий пакет на найближчі два роки.

Умови безвідсоткового кредиту та роль російських активів

Як уточнив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, Україна отримає допомогу у вигляді безвідсоткової позики. Ключовою особливістю угоди є її зв’язок із замороженими активами Російської Федерації. ЄС продовжуватиме утримувати ці активи заблокованими, доки країна-агресор не виплатить повну компенсацію за завдані збитки.

Мерц підкреслив, що Україна повинна буде повертати кредит лише у разі, якщо Росія сплатить репарації. Якщо ж Москва добровільно не відшкодує збитки після завершення війни, Євросоюз використає заморожені російські активи для погашення кредиту у повній відповідності до міжнародного права. Це рішення канцлер назвав чітким сигналом для Кремля, що продовження війни не має сенсу.

Оцінка Європейської комісії

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн позитивно оцінила результати саміту, зазначивши, що угода дозволяє повністю закрити фінансові потреби України на наступні два роки. Вона пояснила, що Комісія запропонувала кілька юридично та технічно обґрунтованих варіантів, і держави-члени вирішили зупинитися на запозиченнях на ринках капіталу на основі посиленої співпраці. Також вона додала, що Союз зберігає право використовувати відсотки від заморожених активів для фінансування цієї позики.

Позиція Бельгії та подальші перспективи

Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер, коментуючи результати саміту, заявив, що досягнута угода є спільною перемогою України та всієї Європи. Він зазначив, що цей крок сприяє фінансовій стабільності регіону. Хоча де Вевер вважає проведення нових обговорень щодо активів у січні наступного року малореалістичним, він підтвердив свою готовність повернутися до цього питання пізніше.

Наразі Європейська рада доручила Комісії продовжити роботу над механізмом кредитування для відшкодування збитків, який базуватиметься на використанні заморожених активів Росії.

