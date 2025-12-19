Газовий бенкет під час війни: голови профспілок Заходу України розікрали мільйони працівників

Правоохоронці за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрили масштабну схему розтрати коштів, призначених для потреб працівників газотранспортної системи. Керівники профспілкових організацій незаконно використали понад 14,5 млн грн на особисті потреби та розваги, інформує Завтра.UA.

Суть виявлених зловживань

Слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України спільно з оперативниками Департаменту стратегічних розслідувань, за сприяння керівництва ТОВ «Оператор ГТС України», встановили факти нецільового використання бюджету. Протягом 2023–2025 років голови профспілок розробили механізм, який дозволяв розпоряджатися грошима колективного договору на власний розсуд.

На що витрачалися мільйони

Загалом на соціальні потреби працівників було перераховано понад 233 млн грн. Проте значна частина цих коштів, замість підтримки колективу, йшла на закупівлю послуг, що не мають стосунку до професійної діяльності. Слідство зафіксувало витрати на елітний відпочинок посадовців із родинами в готельно-розважальних комплексах, оплату лікування знайомих, організацію корпоративів з алкоголем, придбання дорогого одягу та навіть фінансування сімейних свят, зокрема хрестин дітей.

Приховування витрат через закупівлі

Для маскування реальних обсягів розтрат зловмисники умисно обходили офіційні закупівельні процедури. Це дозволяло уникати зовнішнього контролю та безперешкодно виводити кошти з рахунків організацій.

Підозри та відповідальність

На цей час трьом керівникам профспілкових організацій Львівської, Закарпатської та Івано-Франківської областей повідомлено про підозру. Їм інкримінують розтрату майна в особливо великих розмірах, вчинену групою осіб за попередньою змовою. Відповідно до ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, фігурантам загрожує суворе покарання.

Нагадаймо, раніше стало відомо про запорізьку газову “чорну діру”: викрито схему розкрадання державного газу на $260 000.