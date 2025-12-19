Крах тіньового флоту РФ: СБУ вперше атакувала російське судно в Середземномор’ї

Служба безпеки України здійснила унікальну операцію, вперше атакувавши російський танкер тіньового флоту в нейтральних водах Середземного моря. Судно під назвою QENDIL зазнало критичних пошкоджень, які унеможливлюють його подальшу експлуатацію. Про це 19 грудня повідомили джерела у спецслужбі, інформує Завтра.UA.

Деталі безпрецедентної операції

Атаку провів підрозділ СБУ Альфа на відстані понад 2000 кілометрів від кордонів України. Для ураження цілі були використані повітряні дрони. На момент атаки танкер перебував без вантажу, що дозволило уникнути ризиків для екології регіону.

У СБУ наголосили, що судно QENDIL було законною ціллю, оскільки Росія використовувала його для обходу міжнародних санкцій. Отримані від роботи таких суден кошти спрямовувалися на фінансування війни проти України. Внаслідок влучання корабель повністю виведений з ладу.

Системне знищення нафтової інфраструктури ворога

Цей інцидент став черговим етапом у серії атак на російські танкери. Раніше, 10 грудня, СБУ спільно з ВМС за допомогою морських дронів Sea Baby уразили нафтовий танкер Dashan у Чорному морі. Тоді судно також отримало серйозні пошкодження та припинило роботу.

Крім того, 18 грудня стало відомо про атаку безпілотників на танкер Валерій Горчаков, що перебував у порту Ростова-на-Дону. На борту судна виникла масштабна пожежа. Послідовні дії українських спецслужб демонструють здатність діяти далеко за межами Чорноморського регіону, завдаючи ударів по економічних інтересах агресора.

Нагадаймо, раніше стало відомо, що ЄС перекриває нафтові потоки Кремля.