Нові рахунки у поштовій скриньці: за що українцям доведеться платити більше

Українські споживачі вже звикли до трьох регулярних рахунків за газ. Наразі оплата розділена на три складові: безпосередньо за спожите паливо, за його доставку до оселі та за технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж. Проте для певної категорії громадян може з’явитися ще й четвертий вид витрат, пов’язаний із газопостачанням. Про це пише видання «На пенсії», інформує Завтра.UA.

За що доведеться платити додатково

Традиційні три платіжки покривають витрати на газ як ресурс, його транспортування та безпеку загальних систем у будинку. Четверта оплата стосується технічного обслуговування конкретних приладів всередині квартири або приватного будинку.

Цей рахунок отримають власники газових плит та котлів. Згідно з правилами, споживачі зобов’язані самостійно опікуватися станом свого обладнання. Регулярна перевірка дозволяє вчасно виявити несправності та запобігти аварійним ситуаціям чи витокам газу.

Як замовити послугу та рекомендації фахівців

Технічне обслуговування плит і котлів не відбувається автоматично. Власники мають самостійно подати заяву в центрах обслуговування клієнтів компанії Газмережі. Експерти наголошують, що проводити професійну перевірку приладів варто принаймні один раз на рік.

Вартість сервісного обслуговування

Ціна на такі послуги залежить від обсягу робіт. На сьогодні встановлено наступні орієнтовні тарифи:

Пакетне комплексне обслуговування котла та плити коштуватиме приблизно 1 500 грн.

Окреме технічне обслуговування лише газової плити обійдеться у 360 грн.

Таким чином, четверта платіжка не є обов’язковим щомісячним платежем від держави, а є результатом замовлення необхідної послуги для забезпечення власної безпеки.

