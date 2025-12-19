Рятувальник-мільйонер: як розкрадання державного пального забезпечило чиновнику люксове життя

У Запоріжжі розгорівся черговий корупційний скандал, що вражає своїм цинізмом. Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому начальнику аварійно-рятувального загону ГУ ДСНС у Запорізькій області. Поки країна бореться за виживання, посадовець зумів накопичити активи на суму 12,9 мільйона гривень, які жодним чином не відповідають його офіційним доходам, інформує Завтра.UA.

Розкрадання пального під час ракетних обстрілів

Слідство встановило, що фігурант організував масштабну схему привласнення відомчого пального. Це були ресурси, призначені для найважливіших цілей: ліквідації наслідків ворожих прильотів, розмінування територій та евакуації мирних жителів із прифронтових зон. Замість того, щоб рятувати життя, пальне списувалося на заправку приватних вантажівок, що належали підконтрольним посадовцю фірмам. Більше того, водіями на цих фурах незаконно працювали рятувальники, які продовжували отримувати державну зарплату, фактично обслуговуючи приватний бізнес начальника.

Власна АЗС у дворі та автопарк преміумкласу

Масштаби крадіжок були настільки зухвалими, що експосадовець облаштував персональну міні-заправку прямо на території власного домоволодіння. Завдяки таким «оборудкам» лише за період 2021–2023 років він став власником активів, вартість яких перевищує 12,9 мільйона гривень.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) провело моніторинг способу життя підозрюваного, який виявив цілу колекцію елітних автомобілів. У списку необґрунтованих активів фігурують:

Toyota Land Cruiser 3.3 Twin Turbo (2022 р.в.)

Mercedes-Benz EQC 400 (2021 р.в.)

Volkswagen Touareg (2020 р.в.)

Щоб відвести від себе підозри, люксовий автопарк реєстрували на дружину та інших довірених осіб.

Покарання та статус справи

Наразі ДБР вже завершило розслідування щодо безпосереднього розкрадання пального, і обвинувальні акти стосовно всієї злочинної групи передані до суду. Нова підозра стосується саме незаконного збагачення (ст. 368-5 КК України).

Колишньому рятувальнику, який збагачувався на ресурсах для допомоги людям, загрожує до десяти років позбавлення волі. Процесуальне керівництво у справі здійснює Запорізька обласна прокуратура.

Раніше стало відомо, що пів мільярда для ЗСУ пішли в конверти: викрито масштабну корупцію в оборонних контрактах.