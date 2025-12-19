Темрява та холод: частина Одеси опинилася в блекауті після ворожого нальоту

В ніч проти п’ятниці, 19 грудня, російські війська здійснили чергову атаку на Одесу, використовуючи ударні безпілотники. Внаслідок обстрілу в місті зафіксовано значні руйнування цивільної та критичної інфраструктури, а також поранення серед мирного населення, інформує Завтра.UA.

Наслідки для мешканців та постраждалі

За повідомленням начальника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака, внаслідок атаки постраждала одна жінка. Її стан оцінюють як середнього ступеня важкості. Наразі потерпіла перебуває у медичному закладі, де отримує всю необхідну допомогу.

Окрім людських жертв, значних пошкоджень зазнав житловий сектор. Ударною хвилею пошкоджено будинки одеситів в одному з густонаселених районів міста. Фахівці проводять збір інформації та оцінку масштабів пошкоджень, щоб надати допомогу мешканцям, чиє житло постраждало.

Пошкодження критичної інфраструктури

Ціллю ворога також став об’єкт енергетичної інфраструктури. Через влучання та технічні пошкодження частина великого житлового району Одеси тимчасово залишилася без основних комунальних послуг: електроенергії, водопостачання та теплопостачання.

Відновлювальні роботи та Пункти незламності

На місцях подій із самого ранку працюють усі необхідні комунальні служби. Фахівці займаються відновленням постачання світла, води та тепла до осель городян. Для підтримки жителів у місті продовжують у цілодобовому режимі працювати комунальні Пункти незламності, де мешканці можуть отримати доступ до базових послуг.

Хронологія ворожої атаки

Повітряна загроза для півдня України розпочалася ще ввечері четверга, 18 грудня. Протягом ночі Повітряні сили фіксували рух груп ворожих безпілотників з акваторії Чорного моря в напрямку Одеси, Затоки та Чорноморська. Окрім дронів, повідомлялося про загрозу застосування балістичного озброєння з південно-східного напрямку. Напружена ситуація в повітряному просторі зберігалася до ранку 19 грудня, поки тривали заходи з відбиття повітряного нападу.

