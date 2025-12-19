Україна, Трамп і Путін: Макрон закликав Європу змінити стратегію переговорів

Президент Франції Еммануель Макрон під час спілкування з журналістами у Брюсселі наголосив, що європейським лідерам доведеться повернутися до прямої комунікації з Володимиром Путіним щодо питання війни в Україні. За його словами, такий крок стане актуальним у разі потреби забезпечити стабільний мир у регіоні. Про це пише Вloomberg, інформує Завтра.UA.

Умови для відновлення переговорів

Макрон зазначив, що існує два сценарії розвитку подій. Перший передбачає досягнення міцного миру в межах поточних переговорних процесів. Якщо ж цього не станеться, Європа має знайти способи для відновлення діалогу з Росією. При цьому французький лідер підкреслив, що будь-яка взаємодія повинна відбуватися у прозорий спосіб та в тісній асоціації з Україною. Він додав, що знову вважає за корисне поговорити з Володимиром Путіним, аби європейці не були виключені з процесу врегулювання.

Роль США та позиція Кремля

Заява прозвучала на тлі активних зусиль президента Дональда Трампа, спрямованих на завершення війни, що триває вже майже чотири роки. Наразі обговорюються конкретні гарантії безпеки з боку США, які мають запобігти повторним атакам Росії. Проте готовність Кремля до припинення бойових дій залишається під питанням, оскільки російські війська продовжують спроби встановити контроль над територіями на сході України.

Фінансова підтримка та стратегія ЄС

Виступ Макрона відбувся після того, як лідери Європейського Союзу погодили надання Україні позики у розмірі 90 мільярдів євро на наступні два роки. Це рішення стало альтернативою попередньому плану використання заморожених російських активів. Макрон пояснив, що Європа та Україна зацікавлені у створенні правильної структури для переговорів, щоб уникнути ситуації, коли сторонні переговірники обговорюють умови з Москвою без безпосередньої участі європейських сторін.

