Чорний тиждень для російських літаків: ГУР утилізувало техніку ворога за 100 мільйонів доларів (Відео)

У понеділок, 22 грудня, Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про проведення успішної спецоперації на території Російської Федерації. Внаслідок дій розвідників на військовому аеродромі під Липецьком було знищено винищувачі Су-30 та Су-27. За попередніми оцінками, сумарна вартість втрачених ворожих літаків може сягати 100 мільйонів доларів, інформує Завтра.UA.

Деталі операції та ураження техніки

Ворожі борти з бортовими номерами 12 та 82 спалахнули в ніч проти 21 грудня. У ГУР МО підкреслили, що операція була реалізована представником руху опору злочинному російському режиму. Обидва літаки агресора повністю виведені з ладу. Розвідка також оприлюднила кадри та деталі виконання завдання, які підтверджують успішне ураження об’єктів безпосередньо у захисних авіаційних ангарах.

Підготовка та реалізація задуму

За інформацією розвідників, підготовка до диверсії на аеродромі тривала два тижні. Успіх операції став можливим завдяки ретельному вивченню маршрутів патрулювання російської охорони та графіків зміни вартових. Це дозволило виконавцям непомітно проникнути на територію військового об’єкта, здійснити підпал літаків та безпечно залишити місце події. Професіоналізм та холоднокровність учасників руху опору стали ключовими факторами у знищенні дороговартісної техніки ворога.

Контекст ударів по російських аеродромах

Знищення літаків під Липецьком стало продовженням серії ударів по авіаційній інфраструктурі Росії. Нагадаємо, що 20 грудня стало відомо про іншу успішну атаку. Тоді Служба безпеки України за допомогою далекобійних безпілотників Центру спецоперацій Альфа вдруге вдарила по аеродрому Бельбек у тимчасово окупованому Криму. В результаті тієї атаки було уражено ще два російські винищувачі Су-27. Таким чином, лише за останні кілька днів ворог втратив щонайменше чотири бойові літаки.