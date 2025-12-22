Корупційна схема у “Київзеленбуді”: мільйонні збитки на ремонті парку біля озер

Дніпровська окружна прокуратура міста Києва офіційно повідомила про підозру керівнику одного з управлінь КО Київзеленбуд. Посадовцю інкримінують службову недбалість за частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України. Згідно з матеріалами слідства, його дії призвели до значних втрат міського бюджету під час реалізації проєкту з благоустрою зон відпочинку, інформує Завтра.UA.

Завищені кошториси та привласнення бюджетних коштів

Встановлено, що підозрюваний підписав контракт із приватною компанією на капітальний ремонт та благоустрій парку навколо озер Йорданське та Кирилівське. Загальна вартість робіт за договором склала понад 9 млн гривень. Однак перевірка показала, що у кошторисну документацію внесли недостовірні дані: ціни на будівельні матеріали були суттєво завищені. Внаслідок таких маніпуляцій місто переплатило понад 2 млн гривень, які фактично були виведені з бюджету.

Відповідальність та хід розслідування

За скоєне посадовцю загрожує позбавлення волі на строк від двох до п’яти років. Також санкція статті передбачає позбавлення права обіймати певні посади та значні штрафні санкції. Наразі досудове розслідування триває. Слідчі Дніпровського управління поліції разом із фахівцями управління стратегічних розслідувань збирають докази для притягнення всіх причетних до відповідальності та відшкодування завданих громаді збитків.

