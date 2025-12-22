Окупанти в пастці: Федоренко анонсував повне звільнення стратегічного міста

Командир 429-го окремого полку безпілотних систем Ахіллес Юрій Федоренко висловив упевненість у тому, що в осяжній перспективі українські захисники зможуть повністю звільнити Куп’янськ від російських загарбників. Про це він заявив у ефірі телеканалу Еспресо, інформує Завтра.UA.

Ситуація на лівобережжі та правобережжі міста

За словами військового, ситуація в районі Куп’янська залишається складною. Сили оборони продовжують активно утримувати лівобережний плацдарм, зокрема райони Куп’янськ-Лівобережний та Куп’янськ-Вузловий. Ворог уже понад рік намагається окупувати цю частину міста та відкинути українські підрозділи до річки Оскіл, постійно здійснюючи спроби прориву лінії оборони.

На правобережній частині Куп’янська тривають заходи з вибиття ворожих диверсійно-розвідувальних груп. Федоренко зазначив, що наразі противник заблокований на північній околиці міста. Окупанти не можуть просуватися далі або забезпечувати свої підрозділи необхідними вантажами наземним шляхом, тому вся логістика ворога зараз здійснюється виключно по повітрю.

Тактика ворога та вплив погодних умов

Юрій Федоренко підкреслив, що зараз триває один із найскладніших періодів для використання безпілотних систем. Російські війська намагаються скористатися цим, активізуючи використання легкоброньованої та важкої бронетехніки. Окупанти розраховують, що через зниження ефективності дронів Сили оборони не зможуть працювати на випередження та розбивати колони під час наступу.

Попри інтенсивні штурмові дії, успіху ворог не має. Українські захисники продовжують ефективно протидіяти бронетехніці противника навіть у складних метеорологічних умовах.

Активність окупантів у Вовчанську

Паралельно з боями за Куп’янськ ворог залишається надзвичайно активним у Вовчанську. За словами командира, росіяни прагнуть повністю оволодіти містом та просунутися далі по флангах. Їхня мета полягає у створенні певного буфера, який не дозволив би Силам оборони розпочати операцію з деокупації міста.

Підсумовуючи ситуацію, Юрій Федоренко наголосив, що за належної підтримки українського народу та ефективної роботи підрозділів повне звільнення Куп’янська є реальним завданням на найближчу перспективу.

