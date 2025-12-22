Пенсії 2026: кому підвищать виплати та як отримати понад 10 тисяч гривень

В Україні спостерігається тенденція до скорочення кількості пенсіонерів. За даними Пенсійного фонду України, станом на жовтень поточного року в країні налічувалося 10,2 млн осіб, що отримують пенсійні виплати, інформує Завтра.UA. Це на 100 тисяч менше, ніж роком раніше. Головною причиною такого явища експерти називають щорічне підвищення вимог до страхового стажу.

Для виходу на пенсію у 60 років у 2025 році необхідно мати 32 роки офіційної роботи. Проте вже у 2026 році ця планка підніметься до 33 років, у 2027-му — до 34 років, а з 2028 року і надалі закріпиться на рівні 35 років.

Перший етап підвищення: січень 2026 року

З 1 січня 2026 року близько 40% українських пенсіонерів відчують зростання виплат завдяки збільшенню прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб до 2595 грн. Це на 234 грн більше за нинішній показник.

Зміни торкнуться таких категорій:

Отримувачі мінімальної пенсії: їхні виплати зростуть з 2361 грн до 2595 грн.

Власники максимальних пенсій: оскільки вони обмежені десятьма мінімальними виплатами, їхня пенсія зросте до 25950 грн (максимальна надбавка — 2340 грн).

Громадяни з понаднормовим стажем: за кожен рік понад 35 років для чоловіків та 30 років для жінок доплата зросте на 2,34 грн.

Березнева індексація: найбільший перерахунок року

Наймасштабніше оновлення виплат планується на 1 березня. Воно охопить майже 90% пенсіонерів, що становить понад 9 млн громадян. Хоча точний індекс наразі не визначений, за попередніми оцінками він може скласти від 11% до 15%.

Як і в попередні періоди, уряд може встановити граничну межу підвищення у 1500 грн. Розраховувати на таку максимальну надбавку зможуть ті, чия пенсія зараз становить від 10000 грн (при індексації 15%) або від 13636 грн (при індексації 11%).

Чому великий стаж не завжди гарантує високу пенсію

Багато громадян стикаються з ситуацією, коли при значному трудовому стажі розмір пенсії залишається скромним. Причина криється у формулі розрахунку:

$P = Zp \times Kz \times Ks$

Де:

P — розмір пенсії;

Zp — середня зарплата по Україні за останні три роки;

Kz — особистий коефіцієнт зарплати;

Ks — коефіцієнт стажу.

Якщо людина все життя отримувала мінімальну зарплату, навіть 44 роки стажу не дозволять розраховувати на високу виплату. У такому випадку розрахункова пенсія становитиме близько 3511 грн, а з урахуванням доплат за понаднормову працю — від 3723 до 3841 грн залежно від статі. Низька офіційна зарплата нівелює переваги тривалого стажу.

Як отримати пенсію понад 10 тисяч гривень

Для того, щоб забезпечити собі виплату у розмірі 10 тисяч гривень, критично важливим є рівень офіційної заробітної плати. При наявності повного страхового стажу (35 років) особистий коефіцієнт зарплати має бути не менше 1,9. Це означає, що середня офіційна зарплата протягом трудового шляху повинна становити близько 28610 грн.

Якщо ж стаж є максимально можливим (44 роки), вимоги до заробітку дещо знижуються: для чоловіків це приблизно 22700 грн, для жінок — 22200 грн.

Купівля страхового стажу: економічна доцільність

Для тих, кому не вистачає стажу для виходу на пенсію у 60 років, існує механізм його купівлі. З січня 2026 року один місяць стажу коштуватиме 1902 грн. Купівля стажу за минулі періоди обійдеться вдвічі дорожче.

Експерти зазначають, що купувати стаж вигідно, якщо бракує від кількох місяців до двох років. Наприклад, купівля одного року стажу за 45648 грн (за цінами 2026 року) окупиться приблизно за 17 місяців, оскільки дозволить не чекати виходу на пенсію у 63 роки та почати отримувати виплати одразу. Якщо ж бракує три і більше років, сума внеску стає надто великою, і окупність затягується на тривалий термін.

Пенсійна еліта та бальна система

Наразі найвищу пенсію в Україні отримує суддя Верховного Суду у відставці — вона становить 390 тисяч гривень на місяць. Юридично це називається щомісячним довічним грошовим утриманням, на яке не поширюються загальні ліміти. Значні виплати також мають деякі прокурори (до 219 тисяч грн), які домоглися перерахунків через суди.

У майбутньому уряд планує запровадити бальну систему. Замість складної формули використовуватимуть бали: зарплата на рівні середньої приноситиме 10 балів, вища — більше, нижча — менше. Ця система покликана автоматично підтягувати старі пенсії до сучасного рівня зарплат, щоб уникнути великої різниці між виплатами тих, хто вийшов на відпочинок у різні роки.

Нагадаймо, раніше стало відомо, що 50% пенсії зникне після індексації: влада готує українцям фінансовий зашморг.