Президентські перегони в умовах воєнного стану: Давид Арахамія розкрив перші деталі

У Верховній Раді розпочали підготовку до створення робочої групи, яка займатиметься питанням проведення президентських виборів в умовах воєнного стану. Про формування цієї групи повідомив керівник фракції Слуга народу Давид Арахамія, інформує Завтра.UA.

Мета та склад робочої групи

За словами Арахамії, основне завдання групи — швидке опрацювання механізмів можливого волевиявлення. Обговорення планують проводити максимально інклюзивно. До роботи залучать представників профільного Комітету з питань організації державної влади та місцевого самоврядування, а також делегатів від усіх парламентських фракцій і груп.

Окрім депутатів, до процесу доєднаються представники Центральної виборчої комісії та експерти з громадських організацій, що спеціалізуються на виборчому праві. Керівник фракції також пообіцяв, що на засідання запросять представників медіа, а точний час та дату зустрічі оприлюднять згодом.

Міжнародний контекст та позиція президента

Активізація цього питання відбулася на тлі заяв з боку Сполучених Штатів. 9 грудня президент США Дональд Трамп в інтерв’ю Politico зазначив, що Україні варто провести президентські вибори, попри війну. Він зауважив, що відсутність виборів ставить під сумнів демократичні процеси, та припустив, що Володимир Зеленський міг би знову отримати підтримку виборців.

18 грудня Володимир Зеленський підтвердив свою готовність до проведення виборів глави держави, назвавши це відповіддю на запит партнерів. Водночас він наголосив на необхідності вирішення безпекових питань та розробки законодавчої бази, яка б гарантувала легітимність процесу. Зокрема, президент згадав можливість запровадження онлайн-голосування, хоча згоди щодо цього в парламенті поки немає.

Обмеження виборчого процесу

Попри готовність обговорювати президентські перегони, питання виборів до Верховної Ради або місцевих рад наразі не розглядається. Основний фокус робочої групи та політичних дискусій зосереджений виключно на посаді глави держави. Крім того, українська влада чітко зазначає, що голосування не зможе відбутися на тимчасово окупованих територіях, оскільки там неможливо гарантувати безпеку та демократичні стандарти.

Нагадаймо, раніше Зеленський заявив за яких умов Україна піде на вибори.