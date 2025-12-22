Європа відкриває вентиль: Україні погодили одразу два нові газові маршрути

Запуск двох нових маршрутів для постачання природного газу в Україну — Route 2 і Route 3, офіційно схвалили національні енергетичні регулятори Греції, Болгарії, Румунії, Молдови та України. Про це повідомила компанія ICGB, незалежний оператор інтерконектора Греція—Болгарія (IGB), інформує Завтра.UA.

У ICGB наголосили, що рішення регуляторів є важливим кроком для зміцнення регіонального газового взаємозв’язку та підвищення енергетичної безпеки України.

Домовленість операторів: старт підготовки

Ще у листопаді ICGB та оператори газотранспортних систем Греції (DESFA), Болгарії (Bulgartransgaz), Румунії (Transgaz), Молдови (Vestmoldtransgaz) і України (ОГТСУ) підписали угоду про запуск двох нових маршрутів транспортування газу з Греції в Україну.

Оператори звернулися до національних регуляторів із проханням зробити маршрути Route 2 і Route 3 доступними в період з грудня 2025 року по квітень 2026 року, що й було схвалено.

Два джерела газу для України

Отримані дозволи відкривають можливість постачання газу в Україну одразу з двох джерел:

скрапленого природного газу (LNG) з терміналу в Александруполісі,

з терміналу в Александруполісі, каспійського трубопровідного газу, який надходить через Трансадріатичний трубопровід (TAP).

Транспортування здійснюватиметься з використанням інтерконектора IGB та Трансбалканського коридору.

Конкурентне бронювання потужностей

У ICGB повідомили, що з 22 грудня 2025 року всі потужності — маршрути 1, 2 і 3 — пропонуватимуться одночасно і на конкурентній основі на регіональній платформі бронювання RBP.

Це забезпечить учасникам ринку прозорий доступ до пакетних потужностей по всьому коридору транспортування газу.

Як проходитиме Route 2

Маршрут 2 починається в точці міжсистемного з’єднання Амфітріті на мережі DESFA і далі проходить шляхом:

Амфітріті — Комотіні (IGB) — Стара-Загора — Негру-Воде 1/Кардам — Ісакча 1/Орловка — Каушани — Гребеники.

Як виглядає Route 3

Маршрут 3 стартує в точці міжсистемного з’єднання IGB з TAP і повторює той самий коридор:

Комотіні (IGB, вхід від TAP) — Стара-Загора — Негру-Воде 1/Кардам — Ісакча 1/Орловка — Каушани — Гребеники.

Що вже працює: Маршрут 1

У травні 2025 року було запроваджено щомісячний сервісний продукт Route 1, який використовує точки взаємопідключення на Трансбалканському трубопроводі та з’єднує газотранспортні системи Греції, Болгарії, Румунії, Молдови та України.

Потужності IGB і стратегічне значення

Загальна довжина газопроводу IGB становить 182 км, діаметр — 813 мм. Його поточна пропускна спроможність — 3 млрд кубометрів на рік із можливістю збільшення до 5 млрд кубометрів.

Близько 1 млрд кубів уже зарезервовано на довгостроковій основі за 25-річними контрактами на постачання газу з Азербайджану.

Хто керує інтерконектором

Експлуатацією газопроводу IGB займається спільне підприємство ICGB AD, зареєстроване в Болгарії у 2011 році.

Акціонери компанії:

BEH EAD — 50%,

— 50%, IGI Poseidon — 50% (спільна компанія грецької DEPA International Projects та італійської енергетичної групи Edison S.p.A.).

Схвалення нових маршрутів посилює позиції України на регіональному газовому ринку та розширює можливості диверсифікації постачань напередодні наступних опалювальних сезонів.

