Землевласник у погонах: начальник управління логістики ЗСУ оформив на родичів цілий автопарк і гектари землі

Ексначальник Центрального управління забезпечення паливно-мастильними матеріалами Командування сил логістики ЗСУ постане перед судом за підозрою у незаконному збагаченні, інформує Завтра.UA. За матеріалами НАЗК та під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, ДБР скерувало до суду обвинувальний акт стосовно колишнього посадовця, чиї сумнівні активи оцінюються у понад 17 мільйонів гривень.

Майно та активи на мільйони гривень

За даними слідства, колишній посадовець протягом 2023–2024 років набув активів, вартість яких значно перевищує його офіційні доходи. Загальна сума незаконного збагачення становить понад 17 мільйонів гривень.

Під час моніторингу способу життя НАЗК встановило, що за цей період фігурант придбав 14 земельних ділянок у Київській області, квартиру, а також три автомобілі: Toyota Tundra, Škoda Octavia та Hyundai Tucson. Крім того, він купував облігації внутрішньої державної позики. Усі активи реєструвалися не лише на самого посадовця, а й на його близьких родичів.

Відсутність законних джерел доходів та зброя

Аналіз фінансового стану експосадовця та його сім’ї показав, що вони не мали законних джерел коштів для здійснення таких масштабних покупок. Це стало підставою для відкриття кримінального провадження за статтею 368-5 Кримінального кодексу України (незаконне збагачення).

Окрім корупційних правопорушень, колишньому військовослужбовцю висунуто обвинувачення у незаконному поводженні зі зброєю та боєприпасами за частиною 1 статті 263 ККУ. Тепер ступінь його провини та покарання визначатиме суд.

Раніше стало відомо про рятувальника-мільйонера: як розкрадання державного пального забезпечило чиновнику люксове життя.