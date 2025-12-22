Зміна ролей у ЄС: чому зірвався план допомоги Україні за рахунок РФ

Французький лідер Еммануель Макрон у вирішальний момент став на бік противників ідеї використання заморожених російських активів, фактично заблокувавши один із найбільш амбітних фінансових планів ЄС на підтримку України. Про це повідомляє Financial Times, інформує Завтра.UA.

Макрон відступає в останню мить

Як зазначає видання, коли канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зробив фінальну спробу переконати лідерів ЄС спрямувати близько 210 млрд євро заморожених активів РФ на допомогу Києву, він раптово залишився без ключового союзника — Франції.

Упродовж кількох тижнів перед самітом у Брюсселі Макрон публічно не заперечував німецьку ініціативу. Водночас у закритих переговорах його команда висловлювала сумніви щодо законності такого кроку та ризиків для Франції, зокрема необхідності надання національних гарантій у разі можливого повернення активів Росії.

Бельгія, Італія і «французьке приєднання»

Коли дедалі більше країн — насамперед Італія та Бельгія, де зберігається основна частина російських активів, — виступили проти плану, Макрон приєднався до цього табору. Таким чином, ідея використання активів РФ була фактично похована, констатує FT.

Один із високопоставлених дипломатів ЄС у коментарі виданню заявив, що «Макрон зрадив Мерца і знає, що за це доведеться заплатити», додавши, що французький президент «настільки слабкий, що був змушений сховатися за спиною Джорджії Мелоні».

Нова динаміка: активний Берлін і скутий Париж

Ситуація оголила глибоку зміну ролей у франко-німецькому тандемі. Після приходу до влади Фрідріха Мерца Німеччина демонструє більшу напористість і готовність до геополітичного лідерства. Натомість Франція у другій половині президентського терміну Макрона опинилася паралізованою через високий держборг і політичну нестабільність.

Цей дисбаланс, за оцінкою FT, зруйнував надії на масштабне перезавантаження франко-німецького механізму — традиційного двигуна ключових рішень ЄС.

«Повна зміна ролей»

Мерц прагне перегорнути сторінку трьох років німецької нерішучості часів Олафа Шольца. Проте йому доводиться мати справу з Макроном, який нині серйозно обмежений у здатності брати на себе фінансові зобов’язання.

«Це повна зміна ролей між Макроном і Мерцом», — наголосив керівник європейського відділення Eurasia Group Муджтаба Рахман. Якщо раніше в Парижі вважали, що саме слабкість Берліна стримує Європу, то тепер, за словами експерта, канцлер у Німеччині готовий діяти, але «саме Париж не в змозі виконати свою частину угоди».

Нагадаймо, раніше Макрон закликав Європу змінити стратегію переговорів.