Хто ризикує втратити статус непридатного через нові правила ВЛК

Для військово-лікарських комісій (ВЛК) можуть переглянути та скоротити список захворювань, які є підставою для визнання особи непридатною до військової служби. Про це повідомила військова омбудсменка Ольга Решетилова в інтерв’ю виданню “Главком“, інформує Завтра.UA.

Плани Міністерства оборони щодо перегляду критеріїв

За інформацією омбудсменки, департамент охорони здоров’я Міністерства оборони готував зміни, що передбачають виключення певних хвороб із переліку тих, які визначають непридатність. Решетилова зазначила, що в нинішній редакції наказу №402 вимоги до стану здоров’я військовозобов’язаних уже значно знижені. Вона пояснила, що це зумовлено дефіцитом особового складу та необхідністю залучення більшої кількості людей до лав ЗСУ. Через це до війська потрапляють люди, які не мають ідеального здоров’я, а значні фізичні навантаження та стрес часто призводять до загострення їхніх діагнозів.

Відповідальність військовозобов’язаних за надання медичних даних

Ольга Решетилова наголосила, що робота ВЛК не передбачає проведення глибинної діагностики організму. Якщо людина має проблеми зі здоров’ям, вона повинна самостійно подбати про те, щоб ця інформація була заздалегідь внесена до її військово-облікових даних. Тільки за наявності відповідних документів у базі комісія зможе врахувати реальний стан здоров’я особи під час огляду.

Проблема сукупності різних захворювань

Ще одним складним питанням є оцінка придатності при наявності кількох хвороб одночасно. Омбудсменка пояснила, що військовослужбовець може бути визнаний придатним за окремими статтями переліку, але поєднання різних діагнозів, таких як діабет, радикуліт та гіпертонія, значно погіршує загальний стан здоров’я. Наразі система не завжди враховує таку сукупність факторів, що створює додаткові виклики для боєздатності підрозділів.

