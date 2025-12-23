Комунальний сюрприз 2026: за що українцям доведеться платити в чотири рази більше

Зміни у платіжках за газ розпочнуться вже з 1 січня 2026 року. Попри те, що фіксований тариф на сам ресурс залишається незмінним — 7,96 грн за кубометр від компанії Нафтогаз, правила нарахування плати за доставку газу зазнають суттєвих трансформацій. Про це пише “Телеграф“, інформує Завтра.UA.

Новий принцип розрахунку вартості доставки

Раніше плата за розподіл газу була рівномірною протягом року, оскільки розраховувалася на основі середньорічного споживання. Проте з 1 січня ситуація зміниться: тепер сума в платіжці за доставку залежатиме від фактичного обсягу газу, який був використаний споживачем у попередньому місяці.

Це призведе до того, що витрати українців на комунальні послуги будуть суттєво коливатися залежно від сезону. Влітку, коли споживання мінімальне, навантаження на бюджет зменшиться. Натомість у зимовий період, через великі обсяги використаного палива, рахунки за транспортування значно зростатимуть.

Підвищення тарифу на транспортування

Окрім зміни методики нарахування, споживачів очікує і пряме подорожчання послуги. Тариф на транспортування газу зростає суттєво — з поточних 124,16 грн до 501,97 грн за тисячу кубометрів. Таке рішення безпосередньо вплине на підсумкову суму в кожній квитанції.

Нормативи для споживачів без лічильників

Для громадян, які не мають індивідуальних приладів обліку, встановлені фіксовані мінімальні обсяги, що застосовуватимуться при розрахунках: 39 кубометрів — для тих, хто використовує лише газову плиту. 126 кубометрів — для власників плити та газового водонагрівача. 314 кубометрів — за наявності газових опалювальних приладів.

Експерти наголошують, що в нових умовах встановлення індивідуальних лічильників стає ще актуальнішим, оскільки це єдиний спосіб сплачувати за реально спожитий обсяг газу та контролювати власні витрати.

