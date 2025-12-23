Мільйонні збитки на відновленні житла: у Дніпрі викрито корупційну схему посадовців

У Дніпрі правоохоронці розкрили масштабну схему розкрадання бюджетних коштів, які призначалися для ремонту будинків, постраждалих від ворожих обстрілів. Замість допомоги містянам, посадовець міськради разом зі спільниками вирішили збагатитися на наслідках війни. Дніпропетровська обласна прокуратура вже повідомила про підозру чотирьом учасникам злочинної групи, інформує Завтра.UA.

Організатори та учасники оборудки

Серед підозрюваних опинився заступник директора одного з департаментів Дніпровської міської ради, який, за версією слідства, був ключовою фігурою у реалізації схеми. До злочинної діяльності він залучив директора приватного підприємства та двох бухгалтерів «конвертаційного центру», які допомагали легалізувати привласнені кошти.

Механізм привласнення бюджетних грошей

Схема діяла протягом 2023–2025 років. Посадовці укладали договори на постачання вікон та дверей для пошкоджених будинків за цінами, які значно перевищували ринкові. Для цього використовували підконтрольне підприємство-посередника. Насправді ж будівельні матеріали закуповували безпосередньо у виробників за реальною вартістю, а різницю, отриману з міського бюджету, учасники групи розподіляли між собою.

Сума збитків та правові наслідки

За попередніми підрахунками, через дії зловмисників бюджет міста втратив 3,3 млн гривень. Ці кошти могли бути використані для відновлення більшої кількості осель дніпрян.

Наразі фігурантам інкримінують привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем та службове підроблення. Суд уже обрав усім підозрюваним запобіжні заходи. Слідство триває для встановлення всіх обставин злочину та можливих інших учасників корупційної мережі.

Нагадаймо, раніше стало відомо про 392 мільйони у кишені: ексглава Дніпропетровської ОДА і спільники розікрали гроші на ремонті доріг.