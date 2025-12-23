Студентський квиток чи повістка: Рада готує закон, що скасує відстрочку для вступників

Верховна Рада спільно з Міністерством освіти і науки розробляє механізми, які мають закрити лазівки для уникнення військового обов’язку через здобуття освіти. Причиною такого рішення став аномальний сплеск зацікавленості чоловіків віком від 25 років навчанням у закладах фахової передвищої освіти, інформує Завтра.UA.

Аномальна статистика вступників у коледжах

За словами заступника міністра освіти і науки Миколи Трофименка, саме на рівні коледжів зафіксовано найстрімкіше зростання кількості студентів чоловічої статі старше 25 років. Якщо у 2022 році таких вступників було лише 576 осіб, то у 2024 році цей показник сягнув понад 55 тисяч. У 2025 році кількість дещо знизилася до 24,8 тисяч, що пов’язують із впровадженням перших обмежувальних бар’єрів.

Перевірки закладів та фіктивне навчання

Голова профільного комітету ВР Сергій Бабак наголосив, що освіта повинна використовуватися за прямим призначенням. Зараз державні органи моніторять дані в ЄДЕБО щодо кількості дорослих чоловіків у кожному закладі. Якщо показники викликають підозру, Державна служба якості освіти проводить перевірки. Вже виявлені факти, коли студенти фактично не відвідують заняття, що стає підставою для відрахування та залучення правоохоронних органів.

Нові законодавчі обмеження та право на відстрочку

Наразі триває робота над законопроєктом, який чітко врегулює послідовність навчання. Основний принцип полягатиме в тому, що право на відстрочку зберігатиметься лише за умови дотримання послідовності освіти.

Зокрема, пропонуються наступні норми: Вступ до 25 років на послідовну освіту дає право на відтермінування. Вступ після 25 років на другу чи третю освіту не передбачатиме права на відстрочку від мобілізації.

Сергій Бабак зазначив, що Комітет з питань освіти працює разом із Комітетом з питань нацбезпеки, щоб знайти баланс між правом громадян на навчання та їхньою відповідальністю перед державою в умовах воєнного стану.

