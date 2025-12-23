Від Києва до Одеси: перелік міст, які Путін наказав захопити до 2026 року

Ситуація на фронті залишається критичною, а війна в Україні триватиме і у 2026 році. Російський диктатор намагається максимально затягнути конфлікт, використовуючи всі доступні ресурси для захоплення нових територій та тиску на цивільне населення, інформує Завтра.UA.

Стратегічна ціль Путіна

Військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко зазначає, що стратегічна мета Кремля залишається незмінною — це повне захоплення території України. Путін відчуває власну силу через нерішучість західних партнерів, зокрема США, де внутрішні скандали та вибори відсувають українське питання на другий план.

За словами експерта, економічні труднощі всередині Росії поки не зупиняють агресора. У диктатора все ще достатньо коштів для поповнення людського ресурсу та закупівлі озброєння. Романенко підкреслює, що без переходу України на справжню економіку війни та проведення повної і справедливої мобілізації ситуація на фронтах лише погіршуватиметься.

Які міста під загрозою

У 2026 році основна небезпека зосередиться на кількох ключових напрямках. Найскладнішою залишається ситуація на Донеччині: під загрозою опинилися Костянтинівка, Дружківка, Слов’янськ та Краматорськ. Захоплення Покровська та Мирнограда, на думку генерала, є лише питанням часу.

Окрім Донбасу, серйозна загроза існує для таких регіонів та міст:

Запоріжжя та Дніпро. Росіяни поступово просуваються у степовій зоні, де відсутність пагорбів та щільної забудови ускладнює оборону. Гуляйполе вже значною мірою контролюється ворогом.

Одеса та Миколаїв. Окупанти мають стратегічне завдання повністю відрізати Україну від моря, тому триватимуть жорсткі повітряні атаки та спроби наступу.

Київ та Чернігів. Загроза повторного наступу з півночі залишається актуальною. Для Путіна захоплення столиці є принциповим кроком для завершення війни на своїх умовах.

Сумщина. Прорив ворога до прикордонного селища Грабовське став тривожним сигналом, який свідчить про необхідність термінового посилення оборонних рубежів на півночі.

Для протидії цим загрозам генерал-лейтенант закликає вводити «стан війни» у прифронтових регіонах, передавати всю владу військово-політичному керівництву на місцях та спрямовувати кожну гривню на оборону замість благоустрою міст.

