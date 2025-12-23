Європа готує капітуляцію: чому Україну змусять закінчити війну наступного року

Видання Politico прогнозує, що війна Росії проти України, ймовірно, підійде до кінця у 2026 році. Проте умови цього завершення можуть стати вкрай важкими для української сторони, інформує Завтра.UA. Основною причиною такого песимізму називають неспроможність Європейського Союзу забезпечити Києву стабільну та достатню фінансову підтримку.

Відмова від використання заморожених російських активів

Минулого тижня лідери ЄС не змогли домовитися про використання 210 мільярдів євро заморожених російських активів для підтримки платоспроможності України. Пропозиція щодо репараційного кредиту була відхилена через юридичні побоювання Бельгії та відсутність підтримки з боку лідерів Франції та Італії.

Хоча Брюссель погодився спільно позичити 90 мільярдів євро на ринках капіталу для допомоги Україні, цієї суми буде недостатньо. За оцінками МВФ, дефіцит бюджету України на найближчі два роки наблизиться до 160 мільярдів доларів, що залишає величезну фінансову прірву на тлі скорочення допомоги від США.

Політичні розбіжності всередині Європи

Єдність ЄС щодо фінансування України починає слабшати. Угорщина, Словаччина та Чехія вже виступили проти схеми спільних запозичень. Ситуація може погіршитися у 2027 році, який стане виборчим для Франції та Німеччини. Крім того, присутність Дональда Трампа в Білому домі робить звернення до Вашингтона за додатковими коштами малоймовірним.

Опитування громадської думки також демонструють тривожну тенденцію: у Німеччині та Франції зростає кількість громадян, які виступають за скорочення фінансової допомоги Києву. Це обмежує простір для маневру європейських політиків.

Сигнал для Кремля та стратегія Путіна

На думку експертів, неспроможність Європи розблокувати російські активи дає Володимиру Путіну чіткий сигнал, що час працює на нього. Президент України Володимир Зеленський наголошував, що лише впевненість у довгостроковій стійкості України може змусити Росію припинити війну.

Відсутність рішучих кроків з боку ЄС лише підтверджує розрахунки Кремля на виснаження Заходу. Тепер російське керівництво може сподіватися на реалізацію вигідних для себе планів, які передбачають значні поступки з боку України та Європи.

Нагадаймо, раніше стало відомо, що путінська економіка на межі: чому 2026 рік стане початком кінця для Кремля.