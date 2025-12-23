Земля для героїв у кишенях депутатів: як на Волині цинічно обікрали захисників та державу

У Луцькому районі правоохоронці задокументували факти незаконного привласнення п’яти земельних ділянок загальною площею 10 гектарів, інформує Завтра.UA. До організації корупційної схеми виявилися причетними депутат районної ради, фактичний керівник місцевого підприємства, який раніше був депутатом обласної ради, та колишній посадовець Держгеокадастру у Волинській області. Фігуранти налагодили механізм безоплатного вилучення державних земель, що перебувають під особливою охороною.

Маніпуляції з правами військовослужбовців

Зловмисники розробили схему, що базувалася на використанні персональних даних п’ятьох учасників бойових дій. Без відома та участі військових від їхнього імені було ініційовано оформлення землевпорядної документації. Надалі подавалися заяви на безоплатне отримання ділянок у прибережній захисній смузі річки Стир. Законодавство України прямо забороняє передачу таких земель у приватну власність, проте це не зупинило учасників групи.

Роль посадової особи та фінансові збитки

Ключову роль у реалізації злочинного наміру відіграв тогочасний посадовець Держгеокадастру. Усвідомлюючи незаконність процедури, він підписав накази про передачу землі у приватну власність без зміни її цільового призначення. За оцінками слідства, внаслідок таких корупційних дій державним інтересам було завдано збитків на суму понад 8,3 мільйона гривень.

Процесуальний статус та відповідальність

За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони всім трьом учасникам схеми повідомлено про підозру. Двом фігурантам уже обрано запобіжні заходи, а розгляд клопотання щодо підприємця триває. Окрім кримінальної відповідальності, готується цивільний позов про повне відшкодування завданих збитків. Дії підозрюваних кваліфіковано як зловживання владою або службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Нагадаймо, раніше стало відомо про земельні схеми на мільйони: як чиновники Держгеокадастру розбазарюють Волинь.