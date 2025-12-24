70 мільйонів у кишені: розкрито схему обкрадання харків’ян на світлі та теплі

Правоохоронці викрили масштабну корупційну схему, пов’язану із закупівлями в енергетичній сфері для потреб Харкова. За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора групі осіб повідомлено про підозру у заволодінні коштами територіальної громади в особливо великих розмірах. Також підозру у службовій недбалості отримав генеральний директор одного з харківських комунальних підприємств, інформує Завтра.UA.

Деталі злочинної змови та неконкурентні тендери

Слідство встановило, що засновник та керівник приватного підприємства налагодили взаємодію зі службовими особами комунального сектору міста. Спільними зусиллями вони організували проведення тендеру таким чином, щоб усунути конкуренцію та забезпечити перемогу заздалегідь визначеному постачальнику.

Завдяки маніпуляціям із процедурою закупівлі, зловмисникам вдалося обійти ринкові механізми та створити умови для реалізації своєї схеми.

Ціни завищені у два з половиною рази

Механізм збагачення був максимально простим: приватне підприємство купувало товари за реальними ринковими цінами, після чого перепродувало їх комунальному підприємству Харкова з величезною націнкою. Вартість продукції для бюджету міста виявилася завищеною майже у 2,5 раза порівняно з фактичною закупівельною ціною.

Внаслідок таких дій територіальна громада Харкова втратила близько 70 млн грн, які були незаконно привласнені учасниками оборудки.

Покарання та подальші кроки слідства

Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці вирішують питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Паралельно встановлюються інші особи, які могли бути причетні до реалізації цієї корупційної схеми або сприяли її функціонуванню.

Дії фігурантів кваліфіковано за статтями про привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем та службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.

