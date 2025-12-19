Корупційна обробка: на Рівненщині викрили посадовця, який розікрав понад 2,7 млн грн через лісові махінації

Правоохоронці продовжують масштабну очистку лісової сфери від корупційних проявів. Черговим етапом цієї роботи стало викриття ДБР масштабних зловживань на Рівненщині. Слідчі повідомили про підозру чинному заступнику голови та депутату Дубенської районної ради, чиї дії на попередній посаді завдали державі значних фінансових втрат, інформує Завтра.UA.

Корупційна схема в Дубенському лісгоспі

За даними слідства, протиправна діяльність розгорталася у період, коли фігурант очолював Дубенський лісгосп. Протягом року перебування на посаді керівник філії організував схему, яка діяла в інтересах афілійованого з ним бізнесмена. Посадовець створив умови для незаконної економії на обробці деревини, що прямо суперечило державним інтересам.

Для реалізації оборудки лісгосп укладав угоди з підприємствами з Волинської, Рівненської та Тернопільської областей. Ці підрядники займалися обробкою сировини, після чого готова продукція продавалася зацікавленій стороні за штучно заниженими цінами.

Мільйонні збитки та порушення законодавства

Встановлено, що лісгосп не мав власних потужностей для переробки, а отже, за законом, повинен був реалізовувати зрубану деревину без додаткових маніпуляцій. Створення посередницьких ланцюгів було штучним і економічно необґрунтованим для держпідприємства.

Внаслідок такої діяльності державний бюджет недоотримав понад 2 млн 700 тис. гривень. Ця сума є різницею між реальними витратами підприємства та фактичним доходом від реалізації продукції за сумнівними договорами.

Відповідальність та процесуальні дії

Наразі депутату повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України). Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі. Правоохоронці готують клопотання про обрання запобіжного заходу та відсторонення підозрюваного від займаної зараз посади в органах влади.

ДБР акцентує, що боротьба з корупцією в лісовому секторі є стратегічним напрямком, і робота з виявлення подібних схем триває по всій країні. Процесуальний нагляд у цій справі забезпечує Рівненська обласна прокуратура.

