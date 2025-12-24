Чи готові українці до референдуму за території: розбір 20 пунктів Зеленського

Президент України Володимир Зеленський представив детальний план завершення війни, що складається з двадцяти ключових пунктів. Цей документ охоплює питання безпеки, територіальної цілісності, економіки та міжнародного контролю. Основною метою плану є досягнення довгострокового миру та відновлення країни за підтримки світової спільноти, інформує Завтра.UA.

Основи суверенітету та військові гарантії

План розпочинається з беззастережного підтвердження суверенітету України. Між Росією та Україною має бути підписаний договір про ненапад, виконання якого контролюватиметься на лінії зіткнення. У мирний час чисельність Збройних сил України становитиме 800 тисяч осіб.

Найважливішим аспектом є гарантії безпеки. США, НАТО та Європа мають надати Україні захист за зразком статті 5 Альянсу. Це означає, що у разі повторного вторгнення РФ послідує негайна військова відповідь. Зі свого боку, Росія зобов’язана закріпити політику ненападу на Україну та Європу в усіх своїх законах.

Інтеграція в ЄС та економічне відновлення

Україна ставить за мету членство в Європейському союзі у конкретно встановлені терміни. Паралельно з цим планується прискорення укладення угоди про вільну торгівлю зі США.

Для відновлення країни пропонується створення пакета глобального розвитку. Буде сформовано кілька спеціальних фондів з метою залучення інвестицій у розмірі 800 мільярдів доларів.

Ядерна безпека та статус ЗАЕС

Україна підтверджує свій без’ядерний статус. Одним із найгостріших питань залишається Запорізька АЕС. Позиція України виключає компроміси в питанні контролю. У той час як США пропонують спільне управління (США, Україна, РФ), де американська сторона виступає головним менеджером, Київ висуває зустрічну пропозицію: управління між США та Україною у форматі 50 на 50.

Територіальне питання та деокупація

Пункт про території визнано найскладнішим. Розглядається варіант виходу російських військ із Дніпропетровської, Миколаївської, Сумської та Харківської областей. У Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях пропонується зафіксувати позиції за фактом (“стоїмо там, де стоїмо”).

США пропонують компроміс для спірних зон у вигляді вільної економічної зони. Якщо сторони не погодяться на фіксацію позицій, питання ВЕЗ і весь документ загалом можуть бути винесені на загальнонаціональний референдум.

Гуманітарні аспекти та свобода судноплавства

Росія має зобов’язатися не перешкоджати комерційній діяльності України в Чорному морі та на річці Дніпро. Кінбурнська коса підлягає повній демілітаризації. Процес урегулювання включає обмін полоненими у форматі «всіх на всіх», а також обов’язкове повернення всіх депортованих дітей, цивільних осіб та політичних в’язнів.

Внутрішні реформи та освіта

План включає пункт про освітні програми, спрямовані на усунення расизму та упереджень, а також на виховання толерантності до різних культур. Одразу після підписання угоди Україна зобов’язується провести вибори в найкоротші терміни.

Міжнародний контроль та припинення вогню

Угода матиме статус юридично обов’язкового документа. Контроль за її виконанням покладається на спеціально створену Раду миру, яку очолить Дональд Трамп. Сторони зобов’язуються не змінювати досягнуті домовленості силовим шляхом. Повне припинення вогню набирає чинності негайно після того, як усі учасники процесу офіційно узгодять цей документ.

