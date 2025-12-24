Нова фінансова допомога для українців: Зеленський анонсував виплати у 2026 році

Держава планує запровадити нові програми прямої фінансової підтримки населення у 2026 році. Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні, інформує Завтра.UA. За його словами, таке рішення базується на успішному досвіді поточної програми Зимова підтримка та аналогічних практиках розвинених країн Заходу.

Масштаби поточної підтримки

Президент повідомив, що кількість громадян, які виявили бажання отримати державну допомогу, є рекордною. Вже майже 18 мільйонів осіб подали відповідні заявки. Володимир Зеленський наголосив, що 24 грудня — це останній день для оформлення заявок на Зимову підтримку, тому важливо встигнути пройти процедуру саме до Різдва. Хоча реєстрація завершується зараз, використати нараховані кошти громадяни зможуть протягом усього першого півріччя — до червня 2026 року.

Чому держава обирає прямі виплати

На думку глави держави, формат прямої допомоги довів свою ефективність. Президент зазначив, що Україна орієнтується на досвід США та Європи, де подібні механізми використовуються для підтримки населення. Пряма підтримка працює не тільки в нашій країні, а й в інших частинах світу, тому на наступний рік влада передбачить нові форми таких виплат.

Світовий досвід використання вертолітних грошей

Практика масових прямих виплат, яку в економіці часто називають вертолітними грошима, є відомим інструментом у країнах Заходу під час криз. Найяскравішим прикладом є США періоду пандемії COVID-19. Тоді американський уряд розсилав громадянам чеки на суму до 1400 доларів. Це дозволило підтримати купівельну спроможність людей, які через локдауни скоротили витрати, та стимулювало економіку в умовах високої невизначеності.

Нагадаймо, раніше стало відомо, що про соцвиплати під мікроскопом: мільйони отримувачів ризикують втратити пільги.