Росія атакувала Україну ракетами та БпЛА: головне про наслідки

У ніч проти середи, 24 грудня Російська Федерація здійснила чергову масовану атаку на територію України. Під ударом ворога опинилися житлові квартали Запоріжжя та Харків, а в низці областей зафіксовано тривалу активність безпілотників та загрозу застосування ракетного озброєння, інформує Завтра.UA.

Наслідки ударів по Запоріжжю та поранені цивільні

Найбільш тяжкі наслідки зафіксовано у Запоріжжі, де російська тактична авіація завдала серії ударів, імовірно, з використанням керованих авіабомб (КАБів). Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про щонайменше три влучання в одному з районів міста.

Внаслідок атаки було пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Також виникли пожежі у гаражному кооперативі, де вогонь знищив приватні автомобілі. Станом на 05:00 стало відомо про двох постраждалих — чоловіка та жінку. На місцях влучань продовжують працювати рятувальні служби.

Вибухи у Харкові та балістична загроза

Під ранок, близько 05:49, серія вибухів пролунала у Харкові. Місцева влада та моніторингові канали закликали мешканців залишатися в укриттях до повного відбою повітряної тривоги.

Протягом ночі Повітряні сили неодноразово попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з північного напрямку. Режим повітряної тривоги охопив значну частину країни, сили ППО перебували у стані повної бойової готовності.

Рух ворожих безпілотників територією України

Майже всю ніч російські окупанти атакували українські регіони ударними БпЛА. Рух дронів фіксувався у кількох напрямках:

З Сумщини групи безпілотників рухалися на Чернігівщину та Полтавщину.

На Київщині зафіксовано дрони у Бориспільському районі.

З боку східного напрямку ворожі апарати увійшли у повітряний простір Запорізької та Дніпропетровської областей, просуваючись до Донеччини.

Паралельно з нальотом БпЛА ворог продовжував тактику терору прифронтових територій Донецької області, застосовуючи керовані авіабомби. Ситуація в регіонах залишається напруженою, триває ліквідація наслідків обстрілів.

